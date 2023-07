Oxxi_Lena, Hexagons Navarone en Mr. Toto ACB winnen Pavo Cup selectie Turnhout

In Turnhout stond vandaag een Pavo Cup voorselectie op het programma. Bij de vierjarige dressuurpaarden was het Oxxi_Lena (v. Secret) die met 88 punten wist te winnen. Bij de vijfjarigen ging Hexagons Navarone (v.Double Dutch) met 85 punten aan kop en de Glock's Toto Jr-zoon Mr. Toto ACB deed hetzelfde bij de zesjarigen.

Oxxi_Lena (Secret uit Helena elite sport-dres IBOP-dres PROK van Don Tango B, fokker Myra Dicker-Glaser uit Harskamp) was al succesvol op verschillende jongepaardencompetities. Ook haar moeder Helena is geen onbekende, deze merrie won vorig jaar een zilveren medaille op het EK Children onder Robin Dicker. Annemijn Boogaard zit in het zadel van haar dochter Oxxi_Lena, die 9’s kreeg voor haar stap, galop en totaalindruk.

“Dit is een hele imponerende merrie”, vat Marian samen. “Ze stapt op een hele fijne manier, goed door het lichaam en ruim, waarbij ze het voorbeen ver wegzet en heel zuiver blijft. De draf is imponerend met veel expressie in het voorbeen. Ze loopt mooi gedragen naar de hand toe met veel balans. Als ze nog net iets meer activiteit behoudt, kunnen de punten nog omhoog. De galop is in balans met een hele mooie sprong. Dit is een fijn, compleet paard met een goede instelling dat keurig werd voorgesteld.”

Complete Oliviera

Met 86 punten was de tweede plek eveneens voor een merrie. Oliviera 3 (Sezuan’s Donnerhall uit Valencia prest van Rubiquil, fokker J.W.E. Steevensz uit Deventer) kreeg onder het zadel van Marina Welbers 86 punten met een 9 voor de totaalindruk. Deze merrie is een halfzus van het Zware Tour-paard Barichello LH (v.Florencio I). “Deze merrie heeft een goede lengte in het lichaam en een mooie voorhand. De stap heeft een goede overstap, maar wat vooral opvalt is dat ze na de overgangen direct los door het lichaam is. In draf ontwikkelt ze een hele mooie schwung, heeft ze een goede beentechniek en zet ze het voorbeen mooi weg. De galop heeft een goede sprong en lichaamsgebruik.”

Gedeelde derde plek

Met 84 punten deelden twee paarden de derde plek. Mara de Vries stelde Osibisa (Kardam’s – Whisper uit Karlaya ster D-OC van Capri Sonne Jr, fokker C.A. Telussa Baas uit Oostkapelle) voor. “Dit is een hele imponerende verschijning met veel front en een sterke bovenlijn. Hij loopt mooi naar boven toe en maakt veel houding. Hij was nog iets gespannen, dus zou voor hogere punten nog iets losgelatener kunnen zijn. De stap heeft een goede takt, lichaamsgebruik en ruimte. In draf heeft hij veel afdruk en veel kadans. De galop was mooi doorgesprongen met een mooie schoudervrijheid.”

Hetzelfde puntentotaal was er voor Daniel Mosterdijk en Oke HT (Dream Boy uit Fioretta elite pref EPTM-dres PROK van Uphill, fokker A. Hofenk uit Toldijk), een halfbroer van de Lichte Tour-hengst Kyando. “Deze hengst is een hele stoere verschijning, hij toont veel inzet en is actief. De stap heeft een goede ruimte en veel lichaamsgebruik, daarin blijft hij heel mooi op verbinding. Draven doet hij met veel motor, waarbij hij goed naar de hand toe blijft lopen. De galop is krachtig met veel afdruk en beentechniek. Voor hogere punten zou hij daarin nog iets meer met de schoft omhoog kunnen blijven.”

Vijfjarigen

Beni Pachl stelde Hexagons Navarone (Double Dutch uit Di Luca La Haya elite sport-dres IBOP-dres PROK van Voice, fokker Olga Boucher en Arjan Alberts uit Bedburg Hau) vandaag voor. Deze fijn gereden hengst kreeg 9’s voor zijn imponerende draf en de harmonie. “Dit is een zeer aansprekend paard met een hele mooi zelfhouding”, licht Johan Hamminga toe. “Wat met name opvalt aan dit paard is zijn techniek in het voorbeen, mooi vanuit de schouder. De stap is zuiver in de viertakt en aan de lange teugel stapt hij ook goed over. Wanneer de teugels worden opgenomen, mag hij nog wat meer bodem en lichaamsgebruik ontwikkelen. De draf typeert zich door heel veel beentechniek, een mooie zelfhouding en veel balans. Hij blijft mooi in de aanleuning en vooral in het schouderbinnenwaarts valt op dat hij in hetzelfde ritme blijft doorlopen. De galop is heel zuiver met een goede techniek in de voorhand, maar hij zou het achterbeen nog een fractie meer op kunnen tillen en naar voren kunnen brengen.”

Noble Romance tweede, gisteren 77 punten in Ermelo vandaag 82 in Turnhout

For Romance-zoon Noble Romance (uit Elpacina Sollenburg elite IBOP-dres D-OC van Vivaldi, fokker Kim Vugts) werd met 82 punten tweede onder Cynthia Eggenkamp. Gisteren werd de ruin nog beoordeeld met 77 punten in Ermelo, maar na afloop van de uitslagenlijst gehaald. Volgens het reglement is een tweede deelname alleen mogelijk als de beoordeling bij de eerste keer is opgeschort (bijvoorbeeld wegens kreupelheid). Aangezien Noble Romance een toelichting met punten heeft gekregen in Ermelo, kan dat niet aan de orde zijn. Horses.nl zal navraag doen over deze gang van zaken bij het KWPN.

In Turnhout meende de jury: “Deze ruin heeft een heel mooi dressuurmodel en geeft een elegant beeld. Hij gaat met name erg lichtvoetig door de baan. De stap typeert zich door een hele mooie v-vorm tussen de voor- en achterbenen. In draf is hij lichtvoetig, maar mag hij nog wat meer aantreden vanuit het achterbeen. De galop is zuiver in de drietakt, met veel balans en heel natuurlijk. Dit paard loopt mooi naar boven naar de hand toe en staat heel licht aan de hulpen.”

Glock’s Toto Jr

Bij de zesjarigen scoorden twee zonen van Glock’s Toto Jr 80 punten of hoger. De eerste van hen is Mr. Toto ACB (uit Danique ACB stb-ext pref PROK van Santano, fokker A.C. Bongers uit Woudenberg), die onder Julia Groenhart deze voorselectie won. Hij scoorde met een 9 voor de galop 85 punten. “Dit is een paard met techniek in de benen die een heel sympathiek beeld laat zien. In stap toonde hij een duidelijke viertakt, goed door het lichaam met een goede activiteit. In draf wordt het achterbeen goed opgetild, gebogen en naar voren gezet, waardoor hij het voorbeen ook heel mooi naar voren kan brengen. De galop is zuiver in de drietakt met heel veel afdruk, met name in de verruimingen.”

Onder Martha Jobling – Purser scoorde Magnifique MC (uit Hinde ster PROK van Jazz, fokker M. Labee uit Bergharen) exact 80 punten. “Deze ruin is een heel sympathiek paard met een goede techniek in de benen. De aanleuning mocht de gehele proef nog net wat smakelijker blijven. De stap is zuiver in de viertakt met goede buiging in de gewrichten. De draf heeft ook een goede buiging. In galop zagen we dat hij heel gemakkelijk terug kan komen op het achterbeen in de overgangen.”

Bron: KWPN