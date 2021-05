Pavo Cup 2021 volgens nieuwe selectieformule

De Pavo Cup vindt dit jaar plaats volgens een nieuwe selectieformule. Er worden vijf selectiewedstrijden georganiseerd, waarvan vier in Nederland (Noord, Oost/Midden, West en Zuid) en één in België. Om de uniformiteit in de beoordeling te maximaliseren, wordt er gewerkt met één juryteam van drie juryleden voor de vierjarigen en één juryteam van drie juryleden voor de vijf- en zesjarigen. Per selectiewedstrijd worden twee juryleden uit het vaste team opgesteld. Tevens zijn er wijzigingen in de plaatsing voor de (halve) finale.

De exacte data en locaties worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt en vinden plaats in de periode van zaterdag 17 juli t/m zaterdag 31 juli 2021. De selectiewedstrijden worden georganiseerd onder voor de jonge dressuurpaarden optimale omstandigheden, afhankelijk van de locatie worden deze wedstrijden losgekoppeld van de Centrale Keuringen.

Plaatsing voor finale

Voorheen plaatsen de combinaties die 80 punten of meer hadden gehaald op de selectiewedstrijd zich automatisch voor de finale, later aangevuld tot een vooraf vastgesteld aantal combinaties. Dit jaar is dat anders. Na elke selectiewedstrijd komt er een aangepast tussenklassement. Na de vijfde en tevens laatste selectiewedstrijd, wordt op basis van de behaalde scores (van hoog naar laag) het vooraf vastgestelde aantal combinaties geplaatst voor de halve finale op donderdag 12 augustus in Ermelo.

Livestream

Alle voorselecties van de Pavo Cup worden live uitgezonden via KWPN.tv en ClipMyHorse. Op de voorselecties wordt de toelichting in zowel het Nederlands als Engels verzorgd. Ook de halve finale en finale (zondag 15 augustus) zijn via livestream te volgen.

Bron: KWPN