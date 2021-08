Pavo Cup 4-jarigen: My Precious over 90 punten in halve finale

Net als bij de zesjarigen, ging vandaag ook in de halve finale van de Pavo Cup voor vierjarige paarden een merrie aan kop. My Precious (Ferguson x Vivaldi) liep onder Kirsten Brouwer naar een puntentotaal van 90,2.

Brecht D’Hoore en Janine van Twist namen voor deze halve finale plaats achter de jurytafel. “Het was een grote groep en de gemiddelde kwaliteit vonden we erg hoog”, licht Brecht D’Hoore tevreden toe. “We hebben veel kwaliteitsvolle paarden gezien die zich ondanks de aankleding rond de baan heel goed lieten rijden. Harmonie was voor ons vandaag erg belangrijk. Het zijn vierjarige paarden, dus ze mogen echt nog wel eens schrikken, maar we willen wel paarden zien die werkwillig zijn. Daarnaast hebben we er naar gekeken of de paarden mooi naar de hand toe gereden zijn, zodat ze de kans krijgen om hun lichaam correct te gebruiken.”

My Precious

My Precious (Ferguson uit Cinderella Platinum elite EPTM-dres PROK van Vivaldi, fokker Titan Wilaras uit Riel) scoorde meerdere 9’s en zelfs een 9,5 voor de stap. “Dit is een hoogbenige merrie met een hele goede stap. Ze kan in de drafverruimingen misschien nog iets aan kracht winnen, maar dat mag voor een vierjarige. In het wijken liet ze heel veel balans en gemak zien. Een paard met veel natuurlijke aanleg.”

Mayflower

Habanna-dochter Mayflower (uit Galanta ster IBOP-dres sport-dres PROK van Alexandro P, fokker Dressuurstal Rutten uit Ittervoort) kreeg onder Lisanne der Nederlande 87,8 en werd daarmee tweede in de halve finale. “Dit is een stoer paard met heel veel houding. Ze heeft achterbeen wat opvallend goed kan doortreden. Ook bij haar zagen we een hele goede stap. In galop was ze heel mooi opwaarts. Door de proef kon ze soms nog iets zachter blijven in de verbinding.”

Mister Maserati

De KWPN-goedgekeurde Mister Maserati (Glock’s Toto Jr. uit Fille de Reine B elite sport-dres IBOP-dres PROK van Jazz, fokker comb. Bleeker uit Nijverdal) eindigde onder Diederik van Silfhout als derde in de halve finale. De hengst kreeg 87,2 punten. “Deze hengst heeft heel veel veer in draf. Vandaag had hij soms wat spanning op de omgeving, wat hem nog hogere punten heeft gekost. In het middenstuk mag hij nog wat sterker worden, maar het is een paard met heel veel gemak en heel veel souplesse dat makkelijk naar boven toe beweegt.”

My 7th Sunday

Onder Febe van Zwambagt liep In Style-zoon My 7th Sunday (uit G-Daula ster van Cadans M, fokker Joop van Uytert en Renate van Uytert – van Vliet uit Heerewaarden) naar 87,0. “Dit paard vonden we vooral in galop en in stap opvallend. Hij heeft heel veel lichaamsgebruik en liet in galop een hele mooie houding zien, daarbij kon hij makkelijk terugschakelen. De draf was iets hoog in het tempo en mag nog wat meer kracht ontwikkelen, maar hij liet wel mooie verruimingen zien.”

McLaren

De goedgekeurde McLaren (Morricone uit Samatha van Sir Donnerhall, fokker U. Toenjes uit Ganderkesee) kreeg met Dinja van Liere in het zadel 86,2 punten. “Deze hengst heeft een opvallend mooie voorkant en beweegt heel mooi opwaarts naar boven toe. In het achterbeen mocht hij vandaag nog wat meer buiging laten zien en doortreden. Hij werd heel constant op lengte voorgesteld, waarbij hij mooi aan de loodlijn bleef. Daarin was dit paard al opvallend stabiel.”

Finale

De twintig hoogstgeplaatste vierjarige paarden hebben zich gekwalificeerd voor de finale aanstaande zondag, die begint om 8.45 uur. Later op de dag zullen de twintig hoogstgeplaatste vier- en vijfjarige paarden aan de start verschijnen.

Uitslag

Bron: KWPN