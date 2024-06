Pavo Cup De Mortel: voorlopige startlijst bekend

Op donderdag 27 juni wordt de vierde Pavo Cup-voorselectie verreden bij Het Zwarte Water in De Mortel. De voorlopige startlijst is bekend.

De dag gaat om 08:30 uur van start met de vierjarige dressuurpaarden. Het belooft een volle dag te worden, in totaal verschijnen er 82 combinaties in de ring. Onder meer 49 vierjarigen, 23 vijfjarigen en tien zesjarige dressuurpaarden. Voordat de eerste combinaties per rubriek van start gaan, krijgen de combinaties de mogelijkheid om de baan te verkennen.

Startlijst.

