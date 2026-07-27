Pavo Cup Dronten: Zeges voor Sweet Seven, McMary en Paparazzi

Dronten kende vandaag de aftrap van de Pavo Cup voorselecties, waarin de in Duitsland goedgekeurde Paparazzi (v. Kremlin MD) onder amazone Cynthia Eggenkamp met 84% de rubriek voor zesjarigen won. Regerend Pavo Cup-kampioene McMary (v. McLaren) maakte onder Phoebe Peters haar favorietenrol bij de vijfjarigen waar en bij de vierjarigen was het IBOP-topper Sweet Seven (v. Kjento) die bovenaan werd geplaatst.

KWPN Door

Het niveau lag hoog in het 21-deelnemers tellende veld bij de vijfjarigen. Luuk Smetsers en Floor Dröge beoordeelden deze groep, waarin twee merries bovenaan eindigden.

Peters en McMary naar 88%

Vorig jaar liet McMary in de Pavo Cup alle paarden achter zich, en dit jaar lijkt de merrie zich goed doorontwikkeld te hebben onder Phoebe Peters. De charmante Westfaals geregistreerde McMary (McLaren x Ampère) heeft veel techniek in de benen.

“McMary stapt op een heel vlijtige en taktmatige manier, maar zou nog iets gelatener mogen blijven. In de draf is ze lichtvoetig en heeft ze veel knieactie, veer en schoudervrijheid, waarbij het achterbeen altijd goed door blijft komen, ze gaat ook als een klokje door de zijgangen. In galop is er ook veel lichtvoetigheid en afdruk, soms mag ze misschien nog iets meer bergop, maar ze heeft heel veel balans. Ze werd voorgesteld op een lichte verbinding, met een smakelijke aanleuning en mooie overgangen”, lichtte Smetsers toe.

Schillings tweede met Resilience

Op de tweede plaats eindigde Resilience (Totilas x Don Tango B) onder Yardena Schillings met 86 punten. Yois Horses fokte deze merrie samen met Stal de Beukenvallei. “Deze merrie stapt actief en krachtig. Ze mag misschien iets meer ruimte pakken maar stapt wel heel resoluut. De draf heeft veel afdruk en balans, en ondanks haar kracht blijft ze heel mooi los in het lijf en heeft ze een goede schoudervrijheid. In galop heeft ze ook veel kracht en afdruk met veel schakelvermogen. Deze proef had een mooi gedragen beeld met een stabiele aanleuning.”

Roller-Coaster DH derde

De hengst Roller-Coaster DH (Johnny Depp x Desperado) werd derde onder Rosa Vlaar. Smetsers roemt het harmonieuze plaatje bij deze combinatie. “Dit paard stapt met veel takt en lichaamsgebruik. In draf heeft hij een mooi gebruik van het front en veel zelfhouding, maar het achterbeen mag met name in de verruimingen nog iets resoluter ondertreden. De galop heeft veel balans en bergop tendens. De hals is mooi op lengte, het was een beeld met veel harmonie, echt een mooie combinatie.”

Paparazzi wint bij zesjarigen

Juryleden Floor Dröge en Luuk Smetsers kregen 15 zesjarigen in de baan. Paparazzi (Kremlin MD x Fürstenball, fokkers Louis en Gabrielle Röst) kwam onder amazone Cynthia Eggenkamp met 84% als winnaar uit de bus. Volgens jurylid Floor Dröge sprong de stap, die werd beoordeeld met een negen, er echt uit, en is Paparazzi een zeer compleet paard met veel uitstraling.

“Hij maakt een mooi silhouet en heeft mooie voorhand, er komt echt een dressuurpaard binnen. De stap is altijd goed in de takt en deinend. Het voorbeen heeft veel bereik en Paparazzi heeft een mooi lichaamsgebruik. De draf heeft veel schwung en cadans en heeft beentechniek, hij kan misschien nog iets meer reflex vanuit het achterbeen hebben, maar hij blijft wel gesloten en bergop. De galop is gedragen en in balans en heeft een mooie techniek en lichaamsgebruik. Dit paard laat goede overgangen zien, is stil in de aanleuning en maakt een mooi silhouet.”

Secrets Unique tweede

De door de Spanjaard Moises Jover Azuar voorgestelde DWB-er Secrets Unique (Secret x St. Schufro) werd tweede. Ook hier konden de juryleden een negen voor de stap kwijt. Het totaal kwam op 83%. “Dit is een paard met hele goede manier van stappen, met lichaamsgebruik en veel overstap, waarbij het voorbeen misschien nog iets meer uit de schouder weg kan. De draf is heel elegant en lichtvoetig, het achterbeen mag nog iets meer verbinding over de rug blijven maken en wat meer doorkomen. De galoppade heeft veel ruimte en voorbeen, maar het paard mag ook hier wat geslotener over de rug blijven. Dit paard heeft een mooie expressie in de zijgangen.”

Petty Vos met eigen gefokte Provini VDP derde

Derde werd Provini VDP (King Karim x OO Seven), die voorgesteld werd door eigenaresse en fokker Petty Vos. Dröge noemt Provini VDP een zeer compleet paard, die ook sympathiek werd voorgesteld. De score kwam uit op 80%. “Petty heeft een heel eerlijke manier van rijden. Provini heeft een stap met veel takt en lichaamsgebruik en is heel actief. De draf heeft veel takt en ritme en komt daarin goed tot dragen met een elegant gebruik van het voorbeen. Het paard mag in de verruimingen nog iets meer rek maken. De galoppade is gedragen en in balans.”

IBOP-toppers Sweet Seven, Franzi Lee en Santorini Dieni GDH bovenaan bij vierjarigen

De 33 combinaties tellende rubriek voor vierjarigen kende een grote kopgroep, waarbij maar liefst vijf paarden over de 80% heen gingen. De vierjarigen werden beoordeeld door Bart Bax en Brecht D’Hoore. Met 88% en bijna vier procent voorsprong op de rest stond de door H. Rootveld gefokte merrie Sweet Seven (v. Kjento uit Up Seven keur sport van OO Seven) bovenaan onder Bart Veeze.

Sweet Seven

D’Hoore vertelt over de zeer complete Sweet Seven: “In alle drie de gangen corresponderen voor en achter qua beweging goed met elkaar. Opvallend is dat de kwaliteit van de draf altijd bewaard blijft, ook in het wijken, de tempowisselingen en het halsstrekken. Daaraan zie je dat het paard goed gereden is én over veel natuurlijke aanleg beschikt. In galop heeft de merrie veel power, ruimte en schakelvermogen. De stap heeft een goede techniek in de benen, maar was vandaag soms net iets gespannen. Heel complete merrie met veel uitstraling.”

Weer Peters, nu met Franzi Lee

Na de overwinning met McMary in bij de vijfjarigen, stuurde Phoebe Peters nu bij de vierjarigen de Westfaalse merrie Fanzi Lee (Frankie Lee x Franklin, fokker Jeroen Slot) naar de tweede plaats. D’Hoore vertelt over de mooie merrie: “Dit paard heeft een lichtvoetige draf, een mooie voorbeentechniek en een goed ondertredend achterbeen. De galop had een goede balans en is lichtvoetig, maar zou voor een hoger cijfer nog wat meer rek kunnen krijgen. De stap was heel zuiver en heeft een goed lichaamsgebruik. Dit paard was super bij de les en liep in een mooie aanleuning.” Franzi Lee scoorde 84%.

Santorini Dinie Gdh derde

De door Saffira Hartemink gereden elitemerrie Santorini Dieni GDH (Las Vegas uit Mya Dieni ster prok van Toto Jr., fokker Janneke Gnodde) eindigde met 83% als derde. De merrie werd mooi in evenwicht voorgesteld volgens D’Hoore. “Dit paard beschikt over veel balans. De stap is zuiver, mooi door het lichaam en volgt goed de hand, maar is soms wat gehaast. De draf gaf een mooi constant beeld met veel balans in de wendingen, dit paard vult altijd goed van achteruit aan. De galop had een goede sprong en waarin de merrie het achterbeen goed onder de massa zet. Ook werd dit paar heel eerlijk voorgesteld.”

Perfect Pair Prize naar Jill van den Berg en Solano

Tijdens iedere Pavo Cup voorselectie wordt dit jaar een winnaar worden gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize. Jill van den Berg kwam met Solano bij de voorselectie in Dronten als eerste Perfect Pair Prize-winnares van dit seizoen uit de bus.

De Pavo Perfect Pair Prize prijs beloont een combinatie die opvalt met een harmonieus en vriendelijk beeld. In Dronten viel Jill van den Berg met de door Jan Greve gefokte Solano (v. Poeta de Susaeta) op met haar sympathieke manier van voorstellen.

Correct en eerlijk geschoold

Jurylid Brecht D’Hoore vertelt dat het duo niet alleen een keurige verrichting liet zien, maar dat ook de nette manier van opleiden opviel bij deze combinatie. “Paard mag nu nog wat aan kracht winnen maar beschikt over goede bewegingstechniek. Wat Jill heel goed deed is dat ze haar paard in het juiste tempo voorstelde, waardoor hij in een goede aanleuning en balans kon blijven. Met name ook in de galop kon het paard zich daardoor mooi in de balans naar boven ontwikkelen. Ook de overgangen waren mooi. Het paard volgde ook mooi de hand in het halsstrekken en ze liet zien dat haar paard op een heel eerlijke en correcte manier was geschoold.”

Extra prijs voor jonge amazone Rosa Vlaar

Op iedere voorselectie stelt Pavo dit jaar een extra prijs beschikbaar aan de hoogst scorende deelnemer tot 25 jaar, namelijk een clinic bij amazone Vai Bruntink. In Dronten ging deze prijs naar Rosa Vlaar.

De 23-jarige Rosa Vlaar viel al in de prijzen in Dronten, want met Roller-Coaster DH (Johnny Depp x Desperado) werd zij derde in de voorselectie voor de vijfjarigen. Vlaar schreef dus nog een extra prijs op haar naam omdat ze de hoogstgeplaatste deelnemer was onder de 25 jaar.

Smetsers roemde het harmonieuze plaatje bij Vlaar en Roller-Coaster. “De hals is mooi op lengte, het was een beeld met veel harmonie, echt een mooie combinatie.”

Alle uitslagen

Bron: KWPN