Pavo Cup: Extreme U.S. en One Million aan elkaar gewaagd in eerste onderdeel finale vierjarigen

Twee Van Uytert-hengsten en een Van Olst Horses-hengst vormen de top drie van het eerste onderdeel van de Pavo Cup finale voor vierjarigen. Renate van Uytert stuurde halve finale-winnaar Extreme U.S. (Escamillo x Vivaldi) met negens voor de galop, harmonie en totaal indruk en een 9,4 voor de draf naar 90,6 punten, maar wordt op de voet gevolgd door One Million (Vivaldi x Apache), die met Robin Heiden naar 90,4 punten liep.

Ten opzichte van de halve finale (88 punten), deden Van Uytert en Extreme U.S. er in het eerste onderdeel van de finale een schepje bovenop. Maar dat geldt ook voor One Million, die in de halve finale ex aequo tweede werd met 87,8 punten. De hengst kreeg twee negens (stap en galop), een 9,2 voor de totaal indruk en een 9,5 voor de draf.

Heel veel cadans

De vierjarigen werden beoordeeld door Joyce van Rooijen-Heuitink, Tim Coomans en Patrick van der Meer. Over de winnaar vertelt Van Rooijen-Heuitink: “De stap is zuiver en zeer ruim, maar zou voor ons nog een fractie actiever kunnen. De draf is zeer goed met heel veel cadans en veer. In galop zagen we een heel krachtig en ruim beeld, waarbij hij mooi in de schoft omhooggaat. Dit is een paard met heel veel potentie voor de toekomst dat vandaag mooi werd voorgesteld.”

Heel compleet paard

Over One Million vertelt de jury: “Een heel compleet paard met een zeer goede stap die over veel ruimte en lichaamsgebruik beschikt. De draf heeft veel zelfhouding, veel techniek en goede verruimingen. In galop was hij heel taktmatig met veel afdruk. Hij was vandaag met momenten wat gespannen, maar het is een paard met veel zelfhouding en expressie.”

Secret Lover voorbij Oxxi_Lena

De andere nummer twee van de halve finale, Oxxi_Lena (Secret x Don Tango B), werd net uit de top drie gelopen door haar halfbroer Secret Lover (Secret x Fürstenball) onder het zadel van Charlotte Fry. De hengst liep met drie keer een 8,9 (draf, galop en totaal indruk) en een negen voor de harmonie naar 88,8 punten, net een punt meer dan Oxxi_Lena met Annemijn Boogaard.

Fijne losgelatenheid

Dankzij haar ex aequo tweede plaats in de halve finale, staat Oxxi_Lena in de tussenstand (na de halve finale en het eerste onderdeel van de finale) derde. “Dit paard stapt heel zuiver, we vonden dat ze nog wel iets actiever mocht stappen. De draf is taktmatig met een fijne losgelatenheid en veel schwung. Vandaag vonden we de galop het absolute hoogtepunt met veel afdruk en kracht. Ze was heel gehoorzaam, ontspannen en werkwillig met een mooie aanleuning.”

De top drie neemt het later vandaag tegen elkaar op in de ontknoping van de finale.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/KWPN