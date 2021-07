Pavo Cup Houten: My Precious uitschieter met vier negens

Een grote groep vierjarige dressuurpaarden nam dinsdag deel aan de voorselectie van de Pavo Cup regio West in Houten. Vijf paarden lieten minimaal 80 punten noteren. Uitschieter van de dag was de merrie My Precious (Ferguson x Vivaldi) die met Kirsten Brouwer 89 punten bij elkaar liep.

Joyce van Rooijen – Heuitink beoordeelde de paarden samen met Floor Dröge. Van Rooijen beschrijft My Precious (Ferguson uit Cinderella Platinium elite EPTM-dres PROK van Vivaldi, fokker Titan Wilaras uit Riel) als een getalenteerde merrie met veel talent, expressie en techniek in de benen. “In alle drie de basisgangen liet My Precious ruimte, buiging in de gewrichten en veel techniek zien. Deze merrie heeft een mooie zelfhouding en beweegt daarin heel lichtvoetig. We zagen een proef met mooie overgangen, waarin de balans en de werkwilligheid opvallen.”

Messy D: veel schakelvermogen

Febe van Zwambagt bracht de heel elegante en hoogbenige Messy D (Dream Boy uit Chinchilla SMH elite IBOP-dres PROK van Johnson, fokker M.J.E. van Dijk uit Herpen) naar 84 punten. “Een paard dat met veel gemak schakelt. In stap zouden we willen dat ze iets meer kon schrijden. De draf en de galop hadden veel techniek en lossigheid, waarin ook weer het makkelijke schakelen opvalt. Messy D heeft geen tempo nodig om goed uit de verf te komen. Febe stelde dit paard heel fijn voor, maar we hadden graag iets meer de neus eruit gezien.”

Lichtvoetige Maggie May

Een puntje minder was er voor lichtvoetige Maggie May (Morricone uit Galina elite sport-dres IBOP-dres PROK van Bordeaux). Deze merrie is door amazone Judith Ribbels uit een Lichte Tour-merrie gefokt en bewoog gedurende haar verrichting mooi met de schoft omhoog, maar kon wat meer op lengte blijven.

Twee keer 80 punten

De met veel lossigheid bewegende Massimo (Glock’s Toto Jr. uit Her Pleasure ster PROK van Bretton Woods, fokker M. van Cortenberghe uit Reewijk) liep onder Edith Chardon naar 80 punten. Net als de in Duitsland gefokte Faye met Femke de Laat in het zadel. Deze met veel schwung bewegende For Romance-dochter (uit Fairview Avenue van Florencio) had in Houten wat spanning.

Uitslag

Bron: KWPN