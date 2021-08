Pavo Cup: Las Vegas met hoogste dagpunten naar finale

De KWPN-hengst Las Vegas (Ferdeaux x Wynton) is na een opvallend optreden op de KWPN Hengstenkeuring begin dit jaar een van de favorieten voor de titel in de Pavo Cup. Vandaag zette de hengst een sterke eerste stap. Onder Franka Loos won hij met 90,8 punten de halve finale die werd beoordeeld door Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens.

Las Vegas (Ferdeaux uit Dalia Delin ster PROK van Wynton, fokker J. Deenen uit Heijen), die destijds met maar liefst 90 punten slaagde voor zijn verrichting, gaat dus aan kop in het tussenklassement: een mooi uitgangspunt voor de finale op zondag. En hopelijk ook een fraaie opmars naar zijn optreden in het Duitse Verden eind deze maand, waar de combinatie voor Nederland uitkomt op het WK Jonge Dressuurpaarden.

Twee keer Ferguson

Las Vegas bleef voor op twee Ferguson-nakomelingen, de eerste is Lightning Star RR (uit Daily Enjoy elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van De Niro, fokker Titan Wilaras uit Riel) onder Kirsten Brouwer. Brouwer, die vader Ferguson ook jaren onder het zadel had, is enthousiast over deze elitemerrie, met wie ze vorig jaar maar liefst 86 punten scoorde in de IBOP.

Lord Platinum

Lighning Star werd op de voet gevolgd door eveneens een Ferguson-zoon, te weten Lord Platinum (uit How Pretty Platinum ster van Bretton Woods, fokker Titan Wilaras uit Riel). Curro Benitez Sanchez reed hem naar de fraaie score van 87,8 punten.

Labarron

Als vierde eindigde Labarron (For Romance uit Afanory ster PROK van Tuschinski, fokker L.M. Bergers-Ketterink uit Braamt) onder Dinja van Liere met 85,2 punten. Dinja zat tevens in het zadel van Trafalgar-zoon Leonidas (uit Gaishia elite sport-dres PROK van Alexandro P, fokker R.G. Nijenhuis uit Wilp), die 85,0 punten scoorde.

Finale

De twintig hoogstgeplaatste vijfjarige paarden hebben zich gekwalificeerd voor de Pavo Cup finale aanstaande zondag, die begint om 10.40 uur.

Uitslag

Bron: KWPN