Pavo Cup: Mac Toto wint ook eerste onderdeel finale voor zesjarigen

Mac Toto USB (Toto Jr. x Jazz) heeft de eerste tik uitgedeeld in de Pavo Cup voor zesjarigen. Onder het zadel van Daniëlle Heijkoop liep de zwarte ruin met onder andere negens voor de stap, draf en de totaal indruk naar een totaal van 88,4 punten. Ex aequo op twee eindigden Thamar Zweistra met Hexagon's Mr. Magnum (Expression x Valdez) en Dinja van Liere met Mauro Turfhorst (Zonik x Negro).

“De stap is heel mooi zuiver in de takt met veel bodem, lichaamsgebruik en lossigheid. In draf is dit paard heel gedragen met veel balans, veel oprichting en kracht. De galop heeft veel takt, ritme en kracht, maar mag soms wat meer lichaamsgebruik tonen”, vertelt de jury bestaande uit Maarten van der Heijden, Brecht d’Hoore en Hans Peter Minderhoud over Mac Toto USB.

Top drie

De voorheen voor Annemijn Boogaard gereden Mr. Magnum scoorde het hoogste cijfer, een 9,5, voor de draf. Voor de totaal indruk gaven de juryleden een negen, net zoals aan Mauro Turfhorst. De hengst, recent nog vierde op het WK Jonge Dressuurpaarden, kreeg met Van Liere in het zadel een 9,1 voor de draf. Het verschil tussen de nummers twee (88,2 punten) en de nummer een (88,4 punten) is erg klein en daarmee kan in de ontknoping van de finale nog van alles gebeuren.

Mauro Turfhorst

“Dit paard heeft een mooie, zuivere stap waarbij hij de hand goed volgt. De draf is heel mooi van takt en ritme, gedragen met veel souplesse. In galop zagen we een mooi opwaarts beeld, daarin zou hij nog wat mooier mogen buigen in het spronggewricht om iets meer afdruk te hebben in het achterbeen. Het was een heel bevestigd en vriendelijk beeld, echt een happy athlete.”

Mr. Magnum

Mr. Magnum klom van een zesde plaats in de halve finale, naar een derde plaats in de finale. “De stap heeft een mooi ritme, daarin mocht hij nog iets meer ontspannen. De draf is heel imponerend met veel takt en veel ritme. Hij blijft heel mooi in de oprichting met een sterk achterbeen. Ook in galop zagen we veel balans en veel afdruk. Dit paard bleef de gehele proef mooi bergop in het silhouet en gaf een heel bevestigd beeld.”

McLaren voor Mercurius ACM

Voormalig Pavo Cup-winnaar McLaren (Morricone I x Sir Donnerhall I) maakte veel indruk met zijn draf (9,3) en galop (8,8), maar het cijfer op de harmonie (7,9) haalde het totaal iets naar beneden. Met 85,8 punten staat hij een punt voor op WK-ganger Mercurius ACM (Dream Boy x Gribaldi) met Amber Hage. Myeline (Dream Boy x Don Schufro), de nummer twee van de halve finale, moest met 84,4 punten genoegen nemen met de zesde plaats.

De beste drie paarden nemen het later vandaag op in het tweede onderdeel van de finale. Zij worden dan overgereden door Daniel Bachmann Andersen.

Bron: Horses.nl/KWPN