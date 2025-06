Pavo Cup: Romano, Le Gentil en Oromance bovenaan in selectie Oudkarspel

In Oudkarspel werd vandaag de eerste Pavo Cup-voorselectie van het seizoen verreden. Bij de vierjarigen ging de zege naar Romano (v. Kjento) die onder Robbin Kleermans naar 83 punten liep. Bij de vijfjarigen was de door Franka Loos gereden Le Gentil (v. Le Formidable) met 86 punten de beste en bij de zesjarigen stond Oromance bovenaan. De zoon van For Romance kreeg onder Femke de Laat 78 punten.

Brecht D’Hoore en Bart Bax beoordeelden de groep van 23 vierjarigen. Zij konden aan Romano (Kjento uit Ketschuna elite pref IBOP-dres PROK D-OC van Furst Heinrich, fokker H. Germs uit Midwolde) een 8,5 kwijt voor zijn stap en galop, maar ook voor de harmonie. “Dit paard viel op omdat hij voor een vierjarige al heel constant door de baan ging met een mooie, open aanleuning”, licht Brecht D’Hoore toe. “Hij bleef gedurende de hele verrichting heel constant, wat je ook terugziet in de cijfers. Daar zitten geen enorme uitschieters naar boven tussen, maar vooral ook geen zwakke punten. In alle drie de gangen liet dit paard veel kracht en ruimte zien, daarbij gaf hij al een complete indruk voor een vierjarig paard.”

Rose-Bel Taonga

De tweede plek was eveneens voor een nakomeling van Kjento. Rose-Bel Taonga (uit Darabel elite pref prest IBOP-dres sport-dres PROK van Westpoint, fokker Stal 104 BV uit Wijdewormer) kreeg onder Franka Loos 82 punten. Deze elitemerrie heeft haar talent niet van een vreemde, moeder Darabel liep Grand Prix en bracht tevens de KWPN-hengst Kilimanjaro. “In het hoofd van deze merrie zie je Kjento terug, verder lijkt ze erg op haar moeder. Ze viel positief op met haar schakelvermogen en bleef mooi naar boven toe bewegen. De stap zou nog wat meer ruimte kunnen ontwikkelen en ze mocht met momenten nog een fractie stabieler blijven in de aanleuning, maar liet een erg positieve indruk achter.”

Rolucienne

Twee paarden scoorden 80 punten met een 8 voor de totaalindruk en een 7,5 voor de harmonie, waardoor ze op een ex-aequo derde plek eindigden. Een van hen is de Bordeaux-dochter Rolucienne Stmt (Bordeaux uit Elucienne elite EPTM-dres PROK D-OC van Ampere, fokker Statement Horses uit Dalfsen), gereden door Mike Yfs. Zij is gefokt uit de directe moederlijn van de hengsten UB40 en Davino. “Deze merrie blijft echt op je netvlies hangen. Ze beweegt functioneel met heel veel expressie en schakelvermogen. Met momenten mocht ze nog iets meer op lengte blijven, wat het harmoniecijfer iets drukte. De stap heeft een goede takt, maar was vandaag een fractie gespannen.”

Rendy

Rolucienne Stmt deelde haar tweede plek met Sir Floresco-dochter Rendy (uit Here I Am elite IBOP-dres PROK van Jazz, fokker J. Hermeling uit Puth). Deze elitemerrie werd voorgesteld door Nikki Spaan. “Deze merrie heeft drie heel correcte gangen met veel ruimte en souplesse. Ze bleef mooi naar boven toe bewegen, al had ze daar nog iets mooier op lengte kunnen blijven voor nog hogere punten. Dit paard toonde een goede instelling en met name de souplesse viel positief op.”

Le Gentil uitschieter bij vijfjarigen

De rubriek voor vijfjarigen werd gewonnen door Le Formidable-zoon Le Gentil. De vosruin viel onder Franka Loos op met onder andere zijn imponerende draf en kreeg 86 punten. De negen vijfjarigen werden beoordeeld door Brecht D’Hoore en Floor Dröge. Zij gaven 9’s voor de draf, harmonie en totaalindruk van Le Gentil (Le Formidable uit Elfenliebchen van Bernay). “Dit paard was echt een hoogtepunt”, vertelt Brecht D’Hoore enthousiast. “Een paard dat zoveel functionaliteit en schakelvermogen uitstraalt, zie je niet elke dag. Hij bleef telkens goed ondertreden vanuit het achterbeen, zowel in het schouderbinnenwaarts als de overgangen en verruimingen, naar voren en weer terug. De stap zou nog wat meer ruimte mogen hebben, maar is wel heel functioneel. Dit paard werd professioneel voorgesteld, maar als het neusje nog een fractie meer voor de loodlijn komt, is er nog rek naar boven. Het was aangenaam om te kijken naar een paard dat zo plezierig zijn werk doet en fijn door de baan gaat.”

Pharrell

Twee paarden deelden de tweede plek. Onder Femke de Laat liep Kyton-zoon Pharrell (uit Lamora BB elite sport-dres IBOP-dres D-OC van Dark Pleasure, fokker Stephanie Schreerder uit Geesteren) naar 80 punten. “Dit paard draaft met veel takt en souplesse. De galop heeft een goede sprong. In stap was hij vandaag nog wat wisselend. We hebben zeker goede stukken gezien, maar dit paard kan nog hoger scoren als dit constanter is.”

Piet-K

Ook Piet-K (Le Formidable uit Unetra keur pref prest EPTM-dres van Goodtimes, fokker Piet Kuijpers uit Nuenen) overtuigde onder Saskia Poel met 80 punten. “Misschien een saai lijstje met enkel 8’en, maar dit was een heel constant paard dat opviel met zijn gemak. Hij bleef heel mooi naar boven toe bewegen met een goede takt. Voor nog hogere punten, had hij nog iets meer activiteit kunnen laten zien.”

Oromance bovenaan bij zesjarigen

Met 78 punten won For Romance-zoon Oromance (For Romance uit Gaia ster PROK van Rousseau, fokker Theo van Manen uit Bennekom) de voorselectie voor zesjarigen. “Dit paard liep de oefeningen uit deze proef al makkelijk door, vooral de zijgangen waren mooi. In draf beweegt dit paard met veel cadans en een mooi voorbeengebruik. In galop zagen we een mooi beeld, maar met momenten was hij nog wat minder in balans. De stap was zuiver, maar had voor hogere cijfers nog wat meer ruimte mogen hebben.”

Pavo Perfect Pair Prize

Net als vorig jaar wordt op iedere Pavo Cup-voorselectie een winnaar gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize. In Oudkarspel was die prijs voor Annemia Boon en Rude Boy (Dream Boy uit Kinosa elite IBOP-dres D-OC van De Niro, fokker Albert van Dijk uit Donderen). De Pavo Perfect Pair Prize, voor de combinatie met de meest harmonieuze voorstelling, wordt uitgereikt bij de Pavo Cup-finale op 2 augustus.

“Rude Boy is een paard met drie correcte, bruikbare gangen dat nog niet direct heel erg opviel. Hij werd wel heel mooi naar de hand toe gereden. Daarbij wist Annemia de juiste balans te vinden tussen het paard in zijn eigen waarde laten, maar ook het potentieel van het paard positief in beeld brengen. Ze reed niet alleen een vriendelijke en fijne verrichting, maar liet ook het potentieel van het paard goed zien. De overgangen werden heel mooi gereden voor een vierjarig paard en als er wat spanning was, loste Annemia dat keurig op. Wat ons betreft verdient ze daarmee de Pavo Perfect Pair Prize”, aldus Brecht D’Hoore die vandaag in Oudkarspel alle combinaties beoordeelde.

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Bron: KWPN