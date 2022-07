Pavo Cup-selectie Deurne: Jazz-zoon Lakewood naar 85 punten

Bij de Pavo Cup-selectie vandaag in Deurne kwamen acht zesjarigen aan start. Lakewood (v. Jazz) pakte onder Robin Heiden de dagwinst met maar liefst 85 punten. Leadora E.H. (v. Franklin) met Kyra Klinkers en Lover Boy V.L. (v. Tiesto VDL) gereden door Jenneke Overduin bemachtigden beide 82 punten.

Lakewood (Jazz uit Entebbe elite IBOP-dr PROK v.Ufo, f/g: door Stoeterij Broere BV) liet er onder Robin Heiden geen twijfel over bestaan: dit is een paard met talent. Dat werd onderschreven door jury Veronique Roerink en Johan Hamminga die de zwartbruine ruin 85 punten gaven met als topcijfer een 9 voor de draf. “Dit is een heel fijn paard met veel lossigheid, lichtvoetigheid en elegantie. Wat vooral opviel is dat hij alle drie de gangen gelijkmatig uitvoert. Hij geeft een elegant beeld, is heel smakelijk om naar te kijken en is in de draf en galop mooi bergop. Hij kent daarbij de oefeningen goed en laat zich goed schakelen en bewerken,” beschrijft Johan Hammiga enthousiast.

Leadora E.H. krijgt 9 voor draf

Kyra Klinkers stuurde Leadora E.H. (elite D-OC EPTM-dr IBOP-dr v.Franklin uit Havadora ster D-OC v.Bretton Woods, f/g: door De Engelse Hoeve V.O.F.) naar de tweede positie met 82 punten. De merrie behaalde als driejarige op de merriekeuring al 90 punten voor haar draf en zag vandaag deze gang opnieuw haar hoogste cijfer op lijst zetten: een 9. Johan Hamminga vertelt: “Een grootramige merrie, heel lang gelijnd en met veel front die opvallend goed naar boven loopt. Ze werd keurig voorgesteld, net als de andere twee paarden in deze top drie overigens. De Franklin-dochter is een paard met veel balans, schakelvermogen en expressie in de beweging. Ze toont een goede buiging in de gewrichten en veel techniek in de draf en galop.”

Lover Boy V.L.

De combinatie Jenneke Overduin en Lover Boy V.L. (Tiësto VDL uit Umara stb v.Flemmingh, fokker B. van Leur, geregistreerde A.C.M. Overduin) kreeg eveneens 82 punten uitgereikt van de jury en plaatste zich als derde. “Dit is een elegant bloedpaard met een goede zelfhouding en veel techniek in het voorbeen. Hij loopt met veel gemak door de oefeningen vanwege zijn goede balans”, besluit Johan Hamminga.

Uitslag

Bron: KWPN