Pavo Cup-selectie Ermelo: Oliver R Tambo SV, Nova-Liz en More Romance D’Utopia RS2 aan kop

Op de Pavo Cup-selectie in Ermelo liep de Just Wimphof-zoon Oliver R Tambo SV met zijn amazone Mercedes Verweij vanochtend met 87,5 punten naar de overwinning bij de vierjarigen. Bij de vijfjarigen stuurde Charlotte Fry de Everdale-dochter Nova-Liz met 87 punten naar de eerste prijs. More Romance D'Utopia RS2 (v. For Romance I) liep met Marijn van Dijk naar 84 punten en werd daarmee de beste zesjarige.

De Pavo Cup voorselecties voor zesjarige paarden worden gekenmerkt door een wat kleiner deelnemersveld dan de andere leeftijdscategorieën. Toch was de kwaliteit vandaag niet minder. Bart Bax en Marie Louise Moerings beoordeelden elf zesjarige paarden, die allen boven de 70 punten scoorden. Maar liefst drie van hen scoorden zelfs 80 punten of hoger. Na afloop van de vijf selectiewedstrijden, zullen de twintig hoogst scorende zesjarigen worden uitgenodigd voor de halve finale.

Negens

Oliver R Tambo SV (Just Wimphof x Spielberg) kreeg voor zijn draf een negen, net als voor de harmonie en totaalindruk. In totaal kwam de ruin op 88 punten, goed voor de overwinning in deze voorselectie. “Dit paard geeft een heel sympathiek beeld, alles gaat hem heel gemakkelijk af”, vertelt Marian Dorresteijn. “Daarbij wordt hij op een hele fijne manier voorgesteld en worden de overgangen goed gereden. Die zijn heel vloeiend en hij blijft daarbij mooi in balans. De stap heeft een goede ruimte en viertakt. In draf heeft hij een heel actief ondertredend achterbeen, een mooie balans en een goed lichaamsgebruik. Daarbij blijft hij heel stil en mooi op lengte in de aanleuning. Ook in galop zien we dat hij door zijn goede achterbeen veel balans heeft. Het was een genot om naar te kijken.”

Orchidee ES voor On Air

Orchidee ES (Vitalis x Stedinger) scoorde onder Astrid Langenberg 86 punten en kreeg negens voor de draf, galop en totaalindruk. “Dit is een hele elegante, chique verschijning met veel zelfhouding. Deze merrie was soms nog wat gespannen, maar dat werd wel op een sympathieke manier opgelost. Het valt op dat ze ondanks de spanning met heel veel schwung en lichtvoetigheid doorgaat, waarbij ze heel taktzuiver blijft.” Derde met 84 punten werd Dinja van Liere met On Air (Fontaine TN x EL Capone). “Deze hengst is een imponerende verschijning met veel allure.”

Nova-Liz aan kop bij vijfjarigen

Met negens voor haar harmonie en totaalindruk ging Nova-Liz (Everdale x Johnson) aan kop in de Pavo Cup voorselectie voor vijfjarige dressuurpaarden in Ermelo. “Dit was een genot om naar te kijken”, vertelt Marie-Louise Moerings enthousiast. “De stap is mooi door het lichaam en ruim. Ze kan daarin goed schakelen en alle overgangen zijn zuiver. De draf is mooi gedragen, goed in de aanleuning, mooi door het lijf met een goede bewegingsafloop en afdruk. In galop springt ze goed met de schoft omhoog en blijft ze mooi gedragen. Daarbij is het beeld heel harmonieus en doet dit paard haar werk met plezier.”

New Girl en halfbroer Nalegro

Onder Robbin Kleermans liep de goed geteste New Girl (Expression x Ampère) naar 83 punten, goed voor een tweede plek in deze voorselectie. “Dit paard toont veel lossigheid in de stap met een goed lichaamsgebruik, daarbij blijft ze mooi naar de hand toe en heeft ze een ruime overstap. De draf heeft veel veer en veel power, daarbij zou ze nog een fractie meer met de schoft omhoog mogen bewegen. In galop zagen we veel sprong.” Onder het zadel van Zandra Birkelund maakte Ilegro (Inclusive uit volle zus Valegro) de top drie compleet. Deze hengst kreeg 81 punten met een negen voor zijn draf.

For Romance uit halfzus Vivaldi

More Romance D’Utopia RS2 (For Romance x San Remo) is gefokt uit de halfzus van Vivaldi. “Zoals jij dit paard hebt voorgesteld, dat is een lust om naar te kijken”, vatte Marie-Louise Moerings samen. “De stap was mooi door het lichaam en goed naar de hand toe. Ook in draf werd ze mooi voorgesteld, goed door het lichaam en op lengte. In de appuyementen zou ze misschien nog wat groter door kunnen bewegen. Ze heeft een fijne manier van galopperen, helaas lukten de wissels vandaag nog niet helemaal. Dat loste Marijn heel vloeiend en voorwaarts op, het was een fijne manier van voorstellen waarbij dit paard echt als happy athlete door de baan ging.”

Twee Toto Jr.’s

Met 81 punten eindigde Martinez (Toto Jr. x Gribaldi) met Kimberly Pap naar de tweede plaats. “De stap is erg mooi door het lichaam. In draf heeft dit paard veel tritt in de benen en is hij gedragen. In het begin van de proef mocht hij iets constanter blijven, maar dit werd steeds beter en met name de appuyementen waren heel mooi. De galop was mooi door het lichaam en goed gesprongen, maar zou nog wat meer rek kunnen tonen en iets meer gedragen kunnen zijn.” Derde eindigde Merle Quina TF (Toto Jr. x Wynton) onder Annelotte Felix.

Uitslagen.

Bron: KWPN