Pavo Cup tot nader order uitgesteld

Vanaf morgen, donderdag 15 oktober, staan er drie dagen Pavo Cup op de planning, waarbij de jonge paarden in de (halve) finales strijden om de titels in de diverse leeftijdscategorieën. "Gisteravond echter hebben premier Rutte en minister de Jonge strengere maatregelen afgekondigd. Binnen deze ‘tijdelijke lockdown’ zijn wedstrijden verboden, waardoor het onmogelijk is om de Pavo Cup nu te laten doorgaan", meldt het KWPN.