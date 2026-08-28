Pavo Cup vijfjarigen: Real Dream blijft Rockstar Millionaire maar nipt voor

Charlotte Fry reed vanmiddag met de KWPN-hengst Real Dream (Dynamic Dream uit Fivanny Ster Prok van Negro, fokker Maatschap Pleyter & H.A. van Triest) de sterren van de hemel in de finale van de Pavo Cup voor vijfjarigen. Het paar scoorde maar liefst 90 punten in de eerste helft van de finale. Daar kwamen nog 92 punten bij van gastruiter. Daarmee bleef de hengst van Gertjan en Anne van Olst zijn aangewezen collega Rockstar Millionaire (v. D'Avie) maar nipt voor met een totaal van 265,5 punten.. Hij kreeg 95 punten van Bernoski en kwam op een totaal van 265,4 punten. De derde plaats (260) was voor Red Rock (v. Mowgli V.O.D.) onder Geertje Hoogendoorn.

KWPN Door

Real Dream viel niet alleen in de smaak bij de juryleden Patricia Wolters en Ralph van Venrooij. Ook jurylid en gastruiter Robin Bernoski was zeer enthousiast en beoordeelde de KWPN-goedgekeurde hengst met 92 punten. De galop was met een 9.7 het hoogtepunt. Deze prestatie was een stuk beter dan in de halve finale. Daar werden ze zesde met 83,6 punten. In het eindklassement stonden ze met 265,6 punten nipt bovenaan.

Charlotte Fry met Real Dream (v. Dynamic Dream) Foto: Melanie Brevink-van Dijk/ Horses.nl

Het jurycommentaar werd verzorgd door Patricia Wolters: “Het hoogtepunt voor ons was de galop, die beschikte over sprong, ruimte en afdruk. Het achterbeen kwam heel goed door en hij bewoog mooi opwaarts. Het was een harmonieuze proef. De oefeningen lukten en Lottie Fry heeft hem fijn voorgesteld. De overgangen en de aanleuning mochten nog iets constanter.”

Rockstar Millionaire tweede met 85%

Emmelie Scholtens behaalde met Rockstar Millionaire (D’Avie uit Santana van Hof Olympia elite sport-dres PROK pref prest van Sandro Hit, fokker R. Dudley) net als in de halve finale weer een top 3-klassering. In de halve finale was er een tweede plaats met 85 punten en vanmiddag was hun optreden goed voor de derde plaats met 85.4 punten. De beste onderdelen waren de galop (9.5) en de draf (9.2). In het eindklassement werden ze tweede met 265.4. De gastruiter Robin Bernoski gaf 95 punten.

“Je stelde hem fijn voor en hij was gehoorzaam”, zei Patricia Wolters. “In de stap willen we meer contact zien. De stap zou van en naar de galop meer zuiverheid mogen hebben en meer lichaamsgebruik. In de uitgestrekte stap mag er meer verbinding over de rug zijn. De draf heeft veel takt, voorbeengebruik, front en schwung. Hij liet een mooi achterbeengebruik zien. In de galop had Rockstar Millionaire veel sprong en hij was opwaarts. Het achterbeen kwam constant mooi onder. Het paard laat zien mooie overgangen terug te kunnen rijden en weer op het achterbeen terug te komen”, aldus Wolters.

Red Rock in eindklassement derde

Red Rock (Mowgli VOD uit Loreal elite IBOP-dres van Bordeaux, fokker Jorg van Os) bezette met Geertje Hoogendoorn in de halve finale de koppositie met 85 punten. In de finale werden ze vierde met dezelfde score. Red Rock werd ook overgereden door Robin Bernoski en door hem beoordeeld met 90%. In het eindklassement kwamen ze uit op de derde plaats met 260 punten.

Magic McKee L tweede in eerste deel finale

Lina Uzunhasan eindigde in het eerste deel van de finale op de tweede plaats met de KWPN-hengst Magic McKee L. De Amerikaanse ontving met de hengst 88.8 punten. Het hoogste cijfer kregen ze met een 9,3 voor de galop. In de halve finale werden ze slechts 17-e met 79,2 punten. Dit kwam door de stap die een 7,2 opleverde. In het eindklassement werden ze zesde.

Patricia Wolters: “Het was een hele mooie proef met veel expressie. De stap was tactmatig en ontspannen. Tussen de galop door bleef het paard taktmatig stappen. In de draf heeft hij een mooi voorbeengebruik en ruimte in de verruimingen. Het achterbeen zou er nog wel meer onder mogen blijven. De galop was voor ons de beste gang. Deze was mooi bergop en hij liet mooie verruimingen zien. Het was een harmonieuze vertoning en het zag er makkelijk uit.”

Einduitslag

Uitslag finale deel 1

