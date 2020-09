Pavo Cup: Zes nieuwe finalisten in Tolbert en Wormerveer

In Wormerveer plaatsten vijf jonge dressuurpaarden zich voor de halve finale van de Pavo Cup. In Tolbert kwam er één halve-finalist bij. De paarden die door mogen zijn: Liberty L (v. Toto Jr), Debbehoeve’s Linvasion (v. Sir Donnerhall), Kapiche (v. De Niro), Kaliber (v. Chagall D&R), Jamaica (v. Desperado) en Lorenzo (v. Benicio).

In Wormerveer deelden Marian Dorresteijn en Veronique Roerink de hoogste punten uit aan de vierjarige GLOCK’s Toto Jr-zoon Liberty L. Dorresteijn: “Bij de vierjarigen hadden we een grote groep deelnemers met een fijne middengroep. Dat waren paarden waarvan we zeker verwachten dat het fijne paarden gaan worden voor de sport, maar die nog iets meer mochten overtuigen om rechtstreeks door te gaan naar de finale.”

Liberty L

Topscoorder van deze dag was met 85 punten Liberty L (GLOCK’s Toto Jr uit Harmony L ster voorl. keur PROK van Charmeur, fokker J. Lamers uit Oss), voorgesteld door Emma Laarkamp. “Dit paard valt op met een heel mooi silhouet. Hij ging mooi in balans door de baan met een stille aanleuning en werd netjes voorgesteld. De stap heeft een goede ruimte en is actief, maar kon nog iets meer schrijden. De draf valt op met zelfhouding, beentechniek en een mooie bewegingsafloop in het wijken. In galop liet Liberty L eveneens een goede zelfhouding zien, de galop heeft een mooie ronde sprong maar hij zou daarin nog iets meer rust kunnen vinden. We zagen een paard met veel inzet en werklust, hij is goed geconcentreerd maar vormt een actief beeld met de amazone.

Debbehoeve’s Linvasion

Tweede en eveneens geplaatst voor de halve finale was de Sir Donnerhall-zoon Debbehoeve’s Linvasion (uit Unassion elite pref prest D-OC van Krack C, fokker fam. Van der Oord uit Schoorl). Deze voshengst liep onder Marije van Thuyl-Tromp naar 80 punten. “Dit is een royaal ontwikkelde hengst met een mooie voorhand erin. Hij toonde een mooi silhouet onder het zadel. De stap was losgelaten met voldoende ruimte, maar zou nog iets krachtiger kunnen zijn in het achterbeen. In draf is hij lichtvoetig en heeft hij veel souplesse, dat zien we ook in de galop terug. In galop maakte hij opvallend mooie tempowisselingen, waarbij hij mooi terugkwam op het achterbeen. Linvasion werd mooi voorgesteld, hij was alleen nog soms een klein beetje wisselend in de aanleuning.”

Kapiche

Mercedes Verweij stelde de ruin Kapiche (De Niro uit Ficara elite IBOP-dr PROK D-OC van Jazz, fokker Close Horses uit Bergen op Zoom) voor. Hij scoorde 81 punten en ging daarmee aan kop bij de vijfjarige paarden. “Dit paard valt misschien niet op door zijn maat en formaat, maar is wel heel aansprekend. Hij heeft een sterke bovenlijn en maakt zich groot onder het zadel, in beweging weet hij mooi te rijzen in de schoft. Vooral in de draf valt de lichtvoetigheid van dit paard op, samen met takt en veer. Hij heeft een goed gebruik van het achterbeen en zou nog iets meer schoudervrijheid kunnen tonen om naar een 9 toe te gaan. We zagen wel veel balans en veel zuiverheid. De galop is eveneens gedragen en mooi op het achterbeen, maar ook daarin zou hij wat meer voorbeentechniek mogen laten zien voor een hoger cijfer. Dat zagen we ook terug in de stap, die is zuiver en correct, maar hij zou het voorbeen mooier weg kunnen zetten. Kapiche werd heel netjes voorgesteld met een mooie harmonie en goed in de aanleuning; een heel aansprekend beeld.”

Kaliber

Tweede bij de vijfjarigen werd de Chagall D&R-zoon Kaliber (uit Zarona elite PROK van Flemmingh, fokker W.J.A. van de Camp uit Megen). Onder Carina Bijlhouwer liep hij naar 80 punten. “Dit is een goed ontwikkelde ruin die goed in het rechthoeksmodel staat. Het is een paard met drie goede basisgangen, waarvan de stap uitblinkt door de ruimte, activiteit, zuiverheid en het lichaamsgebruik. De draf heeft eveneens een goede takt, daarin zou hij met het achterbeen nog wat mooier onder het zwaartepunt kunnen blijven. Hij liet wel een hele constante verrichting zien met veel zuiverheid in de tweetakt. De galop is mooi gesprongen. Kaliber werd correct voorgesteld en leek een zeer bewerkbaar, meewerkend karakter te hebben. Dit was een mooie combinatie, het straalde veel rust uit en er was een fijne harmonie.”

Jamaica

Eveneens 80 punten waren er voor de winnaar van de zesjarigen, Jamaica (Desperado uit Edelweis KM sport-dr PROK van Wynton, fokker K. Mellema uit Warns). Jamaica werd op driejarige leeftijd ingeschreven in het stamboek en is inmiddels geruind. Hij werd in deze voorselectie voorgesteld door Manon Klijbroek. “Dit is een paard met een heel evenwichtig model en een mooi silhouet. Hij liet een stille aanleuning zien en werd door de amazone mooi op lengte voorgesteld. De stap is correct, maar daarin zou hij nog een klein beetje meer souplesse kunnen tonen. Wat vooral opvalt bij dit paard is zijn zelfhouding, hij blijft mooi naar boven toe lopen en heeft geen snelheid nodig in draf en galop; hij blijft gedragen gaan. In de galop kunnen we zien dat hij aanleg heeft om te sluiten, hij kreeg daarvoor een 8,5. Het verruimen in de galop doet hij heel goed, in de drafverruimingen zou hij nog wat meer door kunnen treden. Jamaica werd door zijn amazone zeer vriendelijk voorgesteld”.

Tolbert: veel spanning

In Tolbert vond de voorselectie van KWPN Regio Groningen plaats. Arie Hamoen en Jan Wolfs deelden 80 punten uit aan de Benicio-zoon Lorenzo, die daarmee rechtstreeks werd geplaatst voor de halve finale van de Pavo Cup.

“Het was wat lastig keuren omdat er heel veel spanning was”, licht Arie Hamoen toe. “We hadden de indruk dat de voorbereiding bij sommige paarden wat meer aandacht had verdiend. We hebben goed de tijd genomen om de paarden de baan te laten verkennen, maar helaas zagen we alsnog veel spanning.”

Lorenzo

Bij de vierjarige paarden ging Lorenzo (Benicio uit Esprit Pearl VCG ster PROK van Tango, fokker Matty Marissink Stables V.O.F. uit De Wijk) met 80 punten aan kop, hij werd voorgesteld door Robbin Brinkman. “Dit is een paard met heel veel techniek in de benen, met name in de draf en galop. Hij bewoog met veel afdruk, maar bleef nog iets horizontaal. Lorenzo werd heel goed voorgesteld en kreeg dan ook een 8,5 voor de harmonie. Voor hogere cijfers had hij nog iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien in de stap.”

Gonzales

De NRPS-goedgekeurde Governor-zoon Gonzales (uit Gwen ster PROK van Bon Bravour, fokker J.F.A. Timmers uit Uden) kreeg de hoogste punten bij de vijfjarige paarden. Hij liep onder het zadel van Machteld Hoeflake naar 78 punten. “Dit is een elegante hengst, die iets langer gelijnd had kunnen zijn. Hij beweegt heel elegant en lichtvoetig met veel souplesse, maar zou even wat resoluter kunnen zijn in het achterbeen.”

Uitslag Wormerveer

Uitslag Tolbert (volgt)

Bron: KWPN / Horses.nl