Pavo Perfect Pair Prize uitgereikt bij Pavo Cup voorselecties

Er is een nieuwe prijs in het leven geroepen voor de meest harmonieuze voorstelling van een paard. Pavo stimuleert een gedegen, zorgvuldige opleiding van het jonge paard en reikt daarom dit jaar de Pavo Perfect Pair Prize uit. De prijs wordt uitgereikt bij elke Pavo Cup voorselectie.

”Het is ontzettend belangrijk dat de paarden in harmonie worden voorgesteld”, is senior inspecteur en Pavo Cup-jurylid Floor Dröge enthousiast over dit initiatief. ”We letten erop of ruiters hun paarden voorstellen binnen de mogelijkheden die het paard heeft en daarbij rekening houden met het opleidingsniveau, waardoor de paarden zich optimaal kunnen presenteren. Een jong paard kan en mag natuurlijk nog best eens gespannen zijn. We beoordelen dan of de ruiter hier op de goede manier mee omgaat. We willen graag zien dat de ruiter dit zo oplost, dat het paard de volgende keer weer met vertrouwen de ring in kan.”

Pavo Perfect Pair Prize

Er wordt één Pavo Perfect Pair Prize uitgereikt per voorselectie, over alle leeftijdscategorieën. Iedere deelnemer aan de Pavo Cup voorselectie, doet automatisch mee voor deze prijs. De winnaar is een combinatie die zich weet te onderscheiden in harmonie.

Bron: KWPN