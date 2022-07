Pavo-selectie Exloo: Venere en L’Unique STH bovenaan bij zesjarigen

Zowel Venere (v. Vitalis) onder Riccardo Sanavio en L’Unique STH (v. Boston STH) met Nicky Snijder ontvingen vandaag 85 punten voor hun optreden in de Pavo Cup-voorselectie voor zesjarigen in Exloo. Na deze laatste selectiedag kan de stand worden opgemaakt voor de halve finale in Ermelo en Johan Hamminga waarschuwt de KWPN-hengsten alvast: “Stroop de mouwen maar op!”

Onder Riccardo Sanavio draafde Venere (keur v. Vitalis uit Cigranta C elite IBOP-dr PROK v. Jazz) voor een 9 naar de topscore in Exloo. “Een fantastisch fijn paard! Een merrie met veel uitstraling en veel bloed. De hele proef toonde zij een mooi opwaarts en lichtvoetig beeld, heel veel gedragenheid en veel balans. Dit paard heeft ook een mooie beentechniek met veel schoudervrijheid. De ruiter stelde het paard goed voor, mooi op lengte en naar de hand toe”, vertelt Johan Hamminga enthousiast.

Twee negens voor L’Unique STH

Nicky Snijder liet met L’Unique STH (elite EPTM-dr PROK v. Boston STH uit Zamba Dream elite pref prest IBOP-dr sport-dr PROK D-OC v. Samba Hit, f: L.F. Nekeman en B. Nekeman-Alteveer) eveneens 85 punten optekenen. De zwartbruine merrie noteerde zowel een 9 voor de stap als de draf. “Een heel mooi bloedpaard dat in het geheel iets horizontaler bleef, maar die opvalt door de goede manier van stappen. Echt schrijdend door het lichaam met een goede activiteit en zuivere viertakt. De draf is lichtvoetig met balans, een sterk achterbeen en een mooie techniek van in het voorbeen door de schoudervrijheid en heffing van de voorknie”, prijst Johan Hamminga het fokproduct van familie Nekeman.

Lots of Likes: 9 voor galop

Brinkhof’s Lots of Likes (v. Grand Galaxy Win uit Faira elite sport-dr D-OC v. Andretti, f: T.E. Mulder-Dolsma) ontving onder Hennie Roffel 82 punten. De combinatie zag een constante lijst van achten op hun protocol verschijnen, met als uitschieter de 9 voor galop. “Een paard met een prachtig silhouet en een opvallend goede galop. Hij springt heel sterk van de grond en schakelt zo goed, dat je zou denken dat ie zo een pirouette maakt wanneer hij terugkomt. Dit paard neemt heel makkelijk het gewicht over op het achterbeen, hij heeft de macht in de achterhand om zich te dragen. In de draf beschikt dit paard over een goede beentechniek, maar de zijgangen mag hij nog wat vloeiender doorlopen.”

Spannende strijd

Alle Pavo Cup-voorselecties zijn na vandaag verreden en dat betekent dat de stand kan worden opgemaakt. De 20 hoogst scorende zesjarigen over alle vijf selectiewedstrijden mogen zich klaarmaken voor de halve finale in Ermelo op donderdag 4 augustus. De geselecteerde paarden strijden die dag om een plek in de finale, die wordt verreden over twee rondes op zaterdag 6 augustus. “We hebben zeker in de top een stel heel fijne paarden, dus ik durf een spannende strijd wel te garanderen. In de halve finale komen de goedgekeurde hengsten er ook nog bij en ik kan je nu al zeggen dat zij aan deze paarden hun handen vol zullen hebben. Stroop de mouwen maar op!”, voorziet Johan Hamminga.

Bron: KWPN