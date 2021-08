Pavo vierjarigen: My Precious wint nipt van McLaren

Na het overrijden door Philipp Hess is de Pavo Cup bij de vierjarige paarden gewonnen door de merrie My Precious, die 275,2 punten kreeg. Vlak daarachter eindigde - met 275 punten - de hengst McLaren. Derde met 265,4 punten was de merrie Mayflower.

Mayflower (Habanna x Alexandro P) die eerder werd voorgesteld door Lisanne der Nederlanden, werd als eerste overgereden. Philipp Hess heeft per paard slechts vijf minuten en reed de vierjarigen in stap, draf en galop. Hij werd begeleid door zijn vader Christopher Hess, die ook commentaar gaf tijdens het rijden. Hess Sr. was ook deel van de jury in het eerste gedeelte. Grappig detail is dat de merrie drachtig is van haar concurrent, die als tweede werd gereden: McLaren (Morricone x Sir Donnerhall). McLaren was in het eerste gedeelte voorgesteld door Dinja van Liere. Als laatste stapte Hess jr op My Precious (Ferguson x Vivaldi), die bij aanvang wat spanning had.

My Precious

My Precious had ook in de eerste ronde de hoogste punten (90,0) gekregen onder Kirsten Brouwer. Hoogtepunt daar was de stap, waarvoor 96 punten op de scorelijst kwamen. My Precious kreeg een 92 punten voor de krachtige en ruime galop en 90 voor harmonie van de juryleden. De draf zou nog krachtiger en meer opwaarts mogen, maar heeft veel schwung: 84 punten. Philipp Hess gaf My Precious 95 punten bij het overrijden. My Precious is gefokt door Titan Wilaras, voorheen Platinum Stables, en in eigendom van Kirsten Brouwer en J. Nanning.

McLaren tien voor overrijden

McLaren kreeg van Hess een 10 voor het overrijden, Mayflower een 9,0.

McLaren (v. Morricone) met Dinja van Liere. Foto: Melanie Brevink – van Dijk.

Mister Maserati en My 7th Sunday

Op de vierde plaats eindigde Mister Maserati (v. Glock’s Toto Jr) met Diederik van Silfhout, vijfde werd My 7th Sunday (v. In Style) onder Febe van Zwambagt.

meer informatie volgt

Bron: Horses.nl