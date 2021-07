Philipp Hess gastruiter Pavo Cup-finale, vader Christoph Hess gastjurylid

De Duitse jongepaardenspecialist Philipp Hess keert dit jaar als gastruiter terug in het zadel van de talenten in de finale van de Pavo Cup. De halve finale en finale van de Pavo Cup vinden plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De halve finale wordt verreden op donderdag 12 augustus en op zondag 15 augustus staat de finale op het programma.

De beste drie paarden van iedere leeftijdscategorie worden in de tweede finaleronde van de Pavo Cup op zondag 15 augustus gereden door een gastruiter. De gastruiter is de Duitse jongepaardenspecialist Philipp Hess. Tijdens het rijden zal zijn vader, het gewaardeerde jurylid Christoph Hess de verrichting van ruiter en paard toelichten. Christoph Hess maakt tevens deel uit van de jury die de paarden eerder op de dag in de eerste finaleronde beoordeelt. Aan de eerste finaleronde komen de 20 hoogstgeplaatste vier- en vijf jarige paarden aan de start en de 12 hoogstgeplaatste zesjarige paarden.

Vader en zoon Hess

Christoph Hess is FEI 4*-jurylid en was sinds 1980 actief binnen de FN. Hij begon als instructeur, maar was tot 2016 actief als hoofd van de afdeling opleiding. De afgelopen jaren was hij ook actief als jurylid bij het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Als dank voor al zijn verdiensten in de paardensport kreeg Hess vorig jaar op de Bundeschampionate het Duitse gouden Reiterkreuz uitgereikt. Zijn zoon Philipp Hess, is een zeer getalenteerd ruiter en beoordeelde voorgaande jaren als gastruiter de jonge talenten op de Bundeschampionate en de Pavo Cup. Vader en zoon Hess komen in augustus naar Nederland om hun steentje bij te dragen aan de huidige editie van de Pavo Cup.

Bron: KWPN