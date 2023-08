Phoebe Peters en Everest winnen Pavo Cup vijfjarigen met 9,5 van Bachmann Andersen

De Pavo Cup finale voor vijfjarigen was vanmiddag het kampioenschap van Gertjan en Anne van Olst. Phoebe Peters stuurde de door Van Olst Horses gefokte Everest (Especial x Negro) met een 9,5 van gastruiter Daniel Bachmann Andersen naar een afgetekende overwinning. Het reservekampioenschap was voor Charlotte Fry en de KWPN-goedgekeurde Nacho (Negro x Krack C), eerder vandaag de winnaar van het eerste onderdeel van de finale.

Na zijn overwinning in de halve finale, moest Everest in het eerste onderdeel van de finale genoegen nemen met de tweede plaats achter zijn stalgenoot Nacho. In het tweede onderdeel zette de NRPS-gefokte en -goedgekeurde hengst dankzij de 9,5 van Bachmann Andersen het kampioenschap echter naar zijn hand. “Dit paard is fantastisch te rijden, Phoebe heeft heel goed werk met hem gedaan. Hij is licht in de hand en doet geconcentreerd zijn werk. Na z’n drukke schema van de afgelopen week is hij ook niet moe. Zijn galop is een hoogtepunt. De draf zou wellicht meer gedragenheid mogen hebben, maar ik heb liever een iets vlugge draf dan een grote loper die moeilijker kan sluiten”, reageerde Bachmann Andersen na zijn ritje op de schimmel-hengst.

Galop is een hoogtepunt

Nacho liep in het eerste onderdeel naar 88,8 punten en kreeg van de testruiter 92 punten. “Dit paard past me goed, ook qua formaat”, is de eerste reactie van Bachmann Andersen. “Hij is fantastisch opgeleid, mijn complimenten daarvoor aan Lottie. Met name in zijn galop kan hij heel makkelijk verruimen en sluiten, hij is daarin al vergelijkbaar met een zes- of zevenjarige. Dit paard heeft een grote toekomst voor zich.”

Napoli Sollenburg

Derde werd Napoli Sollenburg (Total US x Vivaldi) onder Benjamin Maljaars. De hengst kreeg in de halve finale 87 punten, in het eerste onderdeel van de finale 86,8 punten en hij kreeg voor het overrijden 86 punten. “Hij heeft veel kwaliteit en potentie, maar hij hield vandaag iets vast aan de rechterkant en ik kon moeilijk verbinding op de linker teugel krijgen.”

Top vijf en beste merrie

De Pavo Cup-winnaar van vorig jaar, Nashville SW (Secret x Jazz), liep met Femke de Laat naar de vierde plaats met een totaal van 172 punten. Op vijf volgde Daniëlle Heijkoop met Nordic Blue Hors (Totilas x Jazz). Nanny Mc Phee (Vitalis x Sorento), de reservekampioene van vorig jaar, eindigde met amazone Judith Ribbels als beste merrie op de zesde plaats.

