Programma Pavo Cup gewijzigd, Philipp Hess opnieuw gastruiter

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober stonden de finales van de Pavo Cup gepland. In de nieuwe coronamaatregelen geldt per ruimte binnen een maximum van 30 personen. Om de competitie binnen de gestelde richtlijnen verantwoord te organiseren, is het van belang om zoveel mogelijk doorstroom van personen te waarborgen. Daarom is het programma gewijzigd.

Donderdag 15 oktober wordt de halve finale voor de vierjarigen verreden. Op vrijdag 16 oktober de halve finales voor de vijf- en zesjarigen. De finales voor alle leeftijdscategorieën zijn op zaterdag 17 oktober.

Terrein direct verlaten

Met deze nieuwe indeling kunnen deelnemers aan de halve finales na hun proef direct het terrein verlaten. De combinaties die geselecteerd zijn voor de eerste finaleronde (de top 10 van de vierjarigen, de top 8 van de vijfjarigen en de top 6 van de zesjarigen), komen op zaterdag opnieuw in de ring.

Philipp Hess gastruiter

Per leeftijdscategorie worden vervolgens de drie paarden met de hoogste punten overgereden door gastjury en jongepaardenspecialist Philipp Hess. Net als voor de overige KWPN-evenementen geldt ook voor de Pavo Cup dat er geen publiek is toegestaan. Alle drie de dagen zijn via de livestream te volgen op Clipmyhorse.tv en KWPN.tv.

Lees ook:

KWPN-evenementen: géén publiek, wel livestream

Bron: KWPN