Red Rock wint halve finale Pavo Cup vijfjarigen

Red Rock (v.Mowgli V.O.D.) liep onder Geertje Hoogendoorn vandaag naar 85% in de halve finale van de Pavo Cup, en schreef daarmee de overwinning op zijn naam. Op de tweede en derde plaats zien de amazone Emmelie Scholtens terug. Tweede werd ze met de aangewezen hengst Rockstar Millionaire (v.D’Avie), derde met Radetsky H (v.Lennox).

KWPN Door

De vijfjarigen werden beoordeeld door Grand Prix-amazone en subtopjurylid Jenny Schreven en de Belgische dressuuramazone Flore de Winne.

Red Rock valt op met rijdbaarheid en harmonie

In Red Rock (mv. Bordeaux, fokker Jorg van Os) zagen ze de winnaar. De Winne vertelt: “We hebben de harmonie, de meest blije paarden, als rode draad door onze jurering laten lopen. Dat is ook wat bij Red Rock de doorslag gaf. Zijn graad van rijdbaarheid is heel hoog, alles zag er makkelijk uit. Geertje wist al het vermogen van dit paard in goede banen te leiden. Hij heeft een lichtvoetige draf, het is spectaculair om dat paard door de baan te zien dansen. In stap mocht hij misschien iets meer ruimte pakken, maar het is wel een heel bruikbare stap. De galop heeft veel afdruk.”

Rockstar Millionaire tweede

De KWPN-aangewezen hengst Rockstar Millionaire (mv. Sandro Hit, fokker R. Dudley) liep met eveneens 85% naar een tweede plaats, waarbij het cijfer voor de totaalindruk uiteindelijk bepaalde dat Red Rock nipt de klasse won. De Winne vertelt over Rockstar Millionaire: “Dit paard was heel tevreden en liep met de oortjes erop. Hij heeft een spectaculaire en indrukwekkende galop. Dit is een heel compleet paard, echt een goed sportpaard.”

Talentvolle Radetsky derde

Emmelie Scholtens stelde net als Rockstar Millionaire ook de KWPN-goedgekeurde hengst Radetsky (mv. Negro, fokker Hamers) voor. De Winne vertelt over de mooie zwarte hengst: “Dit paard heeft een spectaculaire draf en Emmelie kon een nette proef rijden. Het beeld was misschien net iets minder vanzelfsprekend dan bij Rockstar Millionaire, maar ook dit paard toont heel veel talent en vermogen.”

Top vijf

De vierde plaats werd bezet door Resilience (Totilas x Don Tango B, fokker Y. Horses en Stal de Beukenvallei). “Dit is een makkelijk lopend en lichtvoetig paard, waarbij de amazone heel mooi en makkelijk haar handen stil voor haar uit kon houden.”

Op de vijfde plaats zien we Lotje Schoots in het zadel van Rufus van ’t Houtsche (Jameson RS2 x Gribaldi, fokker B. van Waeyenberghe). “Dit was een van de betere stappers van de dag met een heel goede rideability”, vertelt de Winne.

Lastige omstandigheden

Over het algemeen zag De Winne bij veel paarden wat spanning. “Het waren best lastige omstandigheden met de baan voor de vierjarigen er net naast en veel te zien op het terrein. Dat kwam bij veel paarden vooral in de stap het meest tot uiting, en ze kwamen niet allemaal tot 100% losgelatenheid. Vooral voor veel hengsten was het soms lastig te managen.”

Bron: KWPN