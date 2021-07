Rijke oogst bij Pavo-selectie Ermelo: 91 punten voor Toto-zoon

Een rijke oogst tijdens de Pavo Cup-voorselectie in Ermelo. Negen vierjarige paarden kregen een score van 80 punten of hoger. Met als uitschieter van de dag de met veel draagkracht bewegende My Toto die met Ingrid Ockhuisen-Malan goed was voor 91 punten. Bij de vijf- en zesjarige dressuurpaarden waren zes paarden goed voor een score van 80 punten of hoger. Twee zonen van de preferente Vivaldi voerden daar de boventoon. Bij de vijfjarigen stond Licor met 83 punten bovenaan, bij de zesjarigen scoorde Valverdi met 85 punten de hoogste punten.

My Toto (Glock’s Toto Jr. uit Erlanda ster sport-dres PROK van Voice, fokker A.P. Both uit Voorthuizen) voert het bloed van drie Grand Prix-hengsten op rij en komt uit de stam van Grand Prix-hengst Arlando. Volgens Marian Dorresteijn, die de paarden samen met Joyce van Rooijen – Heuitink beoordeelde, viel de ruin op met zijn fijne aanleuning en vele draagkracht. “Een paard met een heel mooi silhouet en een goede bewegingsafloop waarin hij makkelijk schakelt. In draf en galop zien we veel draagkracht en schakelvermogen, de stap is krachtig en met een goede takt. Een heel compleet paard dat met veel gemak door de baan heen ging.”

Escalove naar 88 punten

De goed geteste Escalove (For Romance uit Escada van San Amour, fokker H. Fugel uit Saterland GER) ging onder Mandy Dokter naar 88 punten. Een paard met een hele lichtvoetige beweging en veel tritt en mechaniek in de benen, daarbij toonde ze een fraaie zelfhouding. Deze merrie had wat spanning in de baan, daarom konden we voor de harmonie niet meer dan een 7 kwijt. Wel een paard met veel potentie. We zagen drie goede basisgangen en een heel aansprekend beeld.”

84 punten voor Montreux en My Lena ZL

Montreux (Gunner KS uit Ulyande van Gribaldi, fokker P. Man in’t Veld uit Turnhout) liep met Sharon van Dijk naar 84 punten. “Een paard met veel souplesse, een mooi silhouet en een opvallend mooie techniek in het galopperen.”

Ook 84 punten waren er voor My Lena ZL (Blue Hors Zack uit Zolena elite EPTM-dres sport-dres PROK van Sir Sinclair, fokker C. Kerbert uit Enschede) en Bart Veeze. “Deze NMK-merrie heeft een opvallende draf met veel souplesse, lossigheid en een mooie voorbeentechniek. Deze merrie kan nog veel punten winnen als de hals wat meer op lengte komt, soms wordt ze wat kort in de hals.”

Drie keer 83 punten

De met een mooie uitstraling gezegende More Romance d’Utopia RS2 (For Romance uit Wiona-Utopia elite pref sport-dres PROK van San Remo, fokker RS2 Dressage Center de Horst uit Groesbeek) ging met Elles van Arendonk naar 83 punten. De RS2-amazone ging met de patente Marilyn-Dine (Daily Diamond uit Farludine elite IBOP-dres PROK van Vivaldi, foker I.M.C. Schel-Schippers uit Cuijk) naar hetzelfde puntenaantal. Diezelfde 83 punten kreeg ook de goed stappende Mayflower (Habanna uit Galanta ster IBOP-dres sport-dres PROK van Alexandro P, fokker Dressuurstal Rutten uit Hunsel), onder het zadel van Lisanne der Nederlanden. De voor een 9 stappende Mission (Eye Catcher uit Black Beauty L elite IBOP-dres PROK van UB40, fokker Titan Wilaras uit Riel) kwam met Femke de Laat tot 81 punten, waarbji de draf met een 8,5 werd beoordeeld. Mystery VDH (Ferguson uit Impression elite IBOP-dres PROK van Dream Boy, fokker H. van der Heijden uit Vinkel) werd door Kim Leduc mooi op lengte voorgesteld en werd met 80 punten gewaardeerd.

Licor vooraan bij vijfjarige paarden

De goed stappende Licor (Vivaldi uit Honduras elite IBOP-dres PROK van Charmeur, fokker V.O.F.G. & M. Gerritsen uit Leerdam) liep onder Dirk-Jan van de Water naar 83 punten dankzij zijn opvallende stap waarin hij veel lichaamsgebruik toont. Het juryduo bij de vierjarigen bestond uit Veronique Roerink en Johan Hamminga. “Licor laat in draf en galop een heel mooi opwaarts beeld zien en bleef daarin heel mooi met de schoft omhoog bewegen. Als we heel kritisch zijn mag de aanleuning een fractie smakelijker, dan kan het cijfer voor harmonie nog wat omhoog”, meldt Roerink.

81 punten voor Lenthe CE

Lenthe CE (Johnson uit Briacarla D ster IBOP-dres D-OC van Van the Man, fokker C. Eggenkamp en M. Schoemaker – Peper uit Voorthuizen) ging met Cynthia Eggenkamp naar 81 punten. “Een paard met een heel mooi silhouet en een constant opwaarts beeld. De stap had voldoende takt, maar zou meer tot schrijden mogen komen, in de draf en galop bleef deze merrie met de schoft omhoog bewegen. Al met al een heel nette verrichting.” Twee paarden liepen naar 80 punten. Lafhira (Briar uit Faphira ster D-OC van Westpoint, fokker H.G. van de Lei – Lantinga uit Houwerzijl) werd heel vriendelijk voorgesteld door Francis Jansen. De imponerende Lucky L (Gunner KS uit Wareina V elite PROK van Sir Sinclair, fokker G.A.J. Lammers uit Sint-Michielsgestel) heeft volgens Roerink veel hengstenuitstraling en kwam met alleen maar achten tot een constante cijferlijst.

85 punten voor Valverdi bij de zesjarige paarden

Bij de zesjarigen waren de hoogste punten voor de Oldenburgs geregistreerde Valverdi (Vivaldi uit Fürstin Classic van Furst Romancier, fokker Gestüt Lewitz). Urté Balčiūnaitė reed deze met veel allure bewegende Valverdi naar 85 punten. “Een paard dat in alles met de schoft omhoog blijft bewegen, er komt echt wat aan als dit paard in de baan komt. Valverdi zou net wat scherper in het achterbeen mogen zijn, al toont hij vooral in de galoppade wel heel veel gemak in het schakelen.”

Kardinale-Utopia RS2

Vlak daarna volgt Glock’s Toto Jr.-dochter Kardinale-Utopia RS2 (uit Wiona-Utopia elite pref sport-dres PROK, fokker RS2 Dressage Center De Horst), die door Robin van Lierop naar 84 punten werd gereden. “Een paard met een prachtig silhouet en een heel mooi voorkomen. Er zit zeker nog rek in de score als deze merrie zich iets losser weet te laten. Al met al een heel elegante merrie die heel lichtvoetig door de baan gaat.”

Bron: KWPN