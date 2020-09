Scholtens, Laarkamp, Both en Laiz Zandio naar topscores in Pavo-selectie

Een zeer geslaagde Pavo Cup selectie in Houten vandaag. Van de 60 deelnemers waren er maar liefst tien combinaties die 80 punten of hoger kregen. Liverpool TC en Lexus O wonnen bij de vierjarigen, Kevin Costner Texel was de beste bij de vijfjarigen en bij de zesjarigen noteerde Escobar de hoogste score.

Bij de vierjarigen werden twee paarden met maar liefst 86 punten gewaardeerd. Dat waren Liverpool TC (Glock’s Toto Jr uit Roseanne reg A pref prest van Gouverneur, fok/ger T.J.M. Coomans uit Oud-Beijerland) en Lexus O (Fürstenball uit Solinde voorl. Keur v. Kennedy, fokker M.A. Olsthoorn uit Schipluiden).

Liverpool TC

De door Simone Both voorgestelde Liverpool TC blonk uit met zijn goede basisgangen. “Een hoogbenig, heel mooi naar boven gebouwd paard dat zich goed liet rijden”, was het commentaar van Johan Hamminga die samen met Veronique Roerink de jury vormde. “Hij heeft drie zeer goede basisgangen, en beschikt over veel balans. Een opvallend paard dat al heel goed aan de hulpen is en goed kon schakelen. Echt een paard zoals we dat graag zien.”

Lexus

Lexus werd gereden door zijn eigenaresse Emma Laarkamp. “Een bloedpaard met een hele mooie zelfhouding, die heel lichtvoetig beweegt. In het begin reed ze hem iets teveel terug, maar op onze aanwijzing om iets naar voren te rijden werd het hele beeld meer ontspannen en spatte de kwaliteit er van af. Zó harmonieus, zó licht aan de hulpen, we waren zeer gecharmeerd van dit paard.”

Kevin Costner Texel

Bij de vijfjarigen waren de hoogste punten (82) voor Kevin Costner Texel (Negro uit Elegantresse Texel elite IBOP PROK van Jazz, fokker W.T. van der Linde, Texel). Vorig jaar won hij onder Emmelie Scholtens tevens de voorselectie in De Mortel. Ook vandaag wist de hengst te imponeren, nu onder Antonito Laiz Zandio. “Een heel sterk paard die imponeert met zijn mechaniek in de benen en de kracht vanuit de achterhand. Hij blinkt uit in draf en galop, waarvoor hij negens ontving. In de verzamelde stap heeft hij nog wat moeite om de viertakt te bewaren, en Antonito zou hem iets smeuïger kunnen voorstellen, dat zou het hele beeld ten goede komen. Maar het totaalbeeld is heel mooi bergop met veel afdruk.”

Escobar

De winnaar bij de zesjarigen was de door Emmelie Scholtens voorgestelde Escobar (El Capone uit Bahia Blanca stb-ext pref v. Sydney, fokker Stal Krol uit Handel). De hengst van Ad Valk en Joop van Uytert is een hele chique verschijning met een hele mooie zelfhouding, hij ontving 84 punten. “Hij loopt mooi, goed gedragen. Hij beschikt over een goede stap beschikt, in draf toont hij veel expressie in het voorbeen. Met name in de overgangen in galop liet hij zien over veel schakelvermogen en dragend vermogen te beschikken”, zo lichtte Hamminga de punten toe.

Uitslag

Bron: KWPN