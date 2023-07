Selectietraject Pavo Cup voor Cynthia Eggenkamp en Noble Romance alsnog beëindigd

Het afgelopen weekend is er berichtgeving geweest over de deelname van de combinatie Cynthia Eggenkamp en Noble Romance (v. For Romance) aan zowel de Pavo Cup-selectiewedstrijd in Ermelo en een dag later in Turnhout. De tweede start van de combinatie in Turnhout blijkt bij nader onderzoek onreglementair. Het Algemeen Bestuur van het KWPN heeft daarom alsnog besloten om het selectietraject voor de Pavo Cup 2023 voor deze combinatie te beëindigen.

De genoemde combinatie nam op donderdag 20 juli deel aan de selectiewedstrijd in Ermelo. In artikel 47.2 van het KNHS-reglement staat beschreven dat een deelnemer op verzoek van een official het bij het paard horende paardenpaspoort hoort te kunnen tonen. De betreffende amazone kon het paspoort niet op het eerste verzoek overleggen. Ze kreeg daarom van de official de kans om het paspoort voor het einde van de rubriek te overleggen (zie artikel 47.5 van het KNHS-reglement).

Toen het tonen van het paspoort niet mogelijk bleek, is de uitslag van deze combinatie volgens artikel 47.5 verwijderd. De KNHS-official heeft in deze volgens het algemeen wedstrijdreglement correct gehandeld. Vanuit goede wil en te goeder trouw heeft de organisatie vervolgens akkoord gegeven op het verzoek van de combinatie om de volgende dag op de selectiewedstrijd in Turnhout te starten. Hier kon de combinatie het betreffende paspoort wel overhandigen en vervolgens is dit in de uitslag opgenomen.

Uitvoeringsbesluit

Echter in het Uitvoeringsbesluit (artikel 4.1) staat dat per paard voor maximaal één voorselectiewedstrijd kan worden aangemeld, tenzij de jury besluit tot uitstel van de beoordeling en toestemming had gegeven op basis van de in artikel 7.2 genoemde omstandigheden om aan een andere voorselectie deel te nemen.

Artikel 7.2 beschrijft dit als volgt: ‘De jury kan besluiten tot uitstel van de beoordeling indien naar haar mening een aangeboden paard niet te beoordelen is op grond van kreupelheid of onregelmatigheid, de gedragingen van het paard of de omstandigheden waaronder de beoordeling moet plaatshebben. Het betreffende paard kan, indien de hiervoor bedoelde omstandigheid die tot uitstel heeft geleid is opgeheven, wederom voor beoordeling worden aangeboden, mits er binnen het lopend seizoen nog een beoordeling binnen betreffende onderdeel van het Kampioenschap is gepland.’

Het niet kunnen overhandigen van het betreffende paardenpaspoort en de daaropvolgende uitsluiting is géén onderdeel van de hierboven beschreven gestelde omstandigheden, waardoor niet voor een tweede keer een voorselectiewedstrijd mocht worden verreden. De deelname van de betreffende combinatie in een tweede selectiewedstrijd, te weten Turnhout, is daarmee niet conform het Uitvoeringsbesluit en daarmee onreglementair.

Einde Pavo Cup-selectietraject

Het Algemeen Bestuur betreurt de situatie maar ziet zich derhalve genoodzaakt om de combinatie alsnog uit de uitslag van de betreffende selectiewedstrijd te verwijderen op basis van artikel 7.3 van het Uitvoeringsbesluit (‘De jury en/of het Algemeen Bestuur van het KWPN heeft te allen tijde het recht om een paard uit te sluiten voor deelname aan de volgende onderdelen/het verdere onderdeel van het kampioenschap. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit in beroep te gaan.’) Daarmee eindigt het Pavo Cup-selectietraject voor de betreffende combinatie. De amazone en de eigenaren zijn inmiddels geïnformeerd en hebben begrip voor de besluitvorming.

Bron: KWPN