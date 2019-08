Startlijsten halve finale Pavo Cup gepubliceerd

Over een week gaan de KWPN Kampioenschappen in Ermelo van start en dan worden ook de halve finales van de Pavo Cup verreden. Naast alle dressuurpaarden die via de selecties een ticket voor de halve finale hebben bemachtigd, neemt er ook een aantal KWPN-goedgekeurde hengsten deel. Daartoe behoren onder andere de aan Andreas Helgstrand verkochte Kardieno en verrichtingskampioenen Jameson RS2 en Kjento.

Tien vierjarige KWPN-goedgekeurde hengsten staan ingeschreven voor de halve finale op dinsdag 13 augustus. Naast Charlotte Fry met Kjento (Negro x Jazz) zijn dat onder andere Emmelie Scholtens met Koning (Governor x Bretton Woods), Thomas Sigtenbjerggaard met Kardieno (Dante Weltino x Parcival) en Riccardo Sanavio met Glock’s Taminiau (Toto Jr. x Sandro Hit).

Weerzien met Invershin

Bij de vijfjarigen nemen veertien KWPN-goedgekeurde hengsten deel. Onder hen ook de kersverse WK-gangers Jameson RS2 (Zack x Negro) onder Marieke van der Putten en Just Wimphof (De Niro x Riccione) onder Renate van Vliet. Bij de zesjarigen is het aantal goedgekeurde hengsten met zes een stuk lager. Wel verschijnt Invershin (Charmeur x Balzflug) onder Theo Hanzon in de baan. Na zijn goedkeuring in 2016 verscheen de hengst niet in de Pavo Cup noch in de hengstencompetitie.

Hengstenselectie

Vier vierjarige hengsten nemen deel aan de halve finale in het kader van selectie van de hengstenselectie. Onder hen ook Fonq (Fürst Fohlenhof x Lissaro van de Helle), die wordt gereden door Jessica Lynn Thomas. Hij nam afgelopen najaar deel aan het verrichtingsonderzoek, maar werd toen naar huis gehaald. Bij de vijfjarigen is er één hengst ingeschreven met het oog op de hengstenselectie. Dat is Jakarta (Five Star x San Remo). De hengst, die zonder te zijn goedgekeurd al werd aangeboden voor de fokkerij, werd via de KWPN Hengstenkeuring al aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Eén keer bleef hij staan bij de veterinair, de tweede keer werd hij niet aangeleverd.