Startlijsten halve finale Pavo Cup online

De startlijsten voor de halve finale van de Pavo Cup staan online. Donderdag 4 augustus strijden de beste jonge dressuurpaarden van Nederland om de Pavo Cup.

Bij de vierjarigen lopen er negen KWPN-hengsten mee. Next Romancier (v.Fürst Romancier) en Number Two (v. Just Wimphof) zien we met jeugdamazones Robin Heiden en Jill Bogers. Sem Stiemer rijdt Totilas-zoon Nixon. Verder zien we Blue Hors Farell-zoon New Orleans, Night Shadow (v. Guardian S), Neil (v. Governor), Nirvano (v. For Ferrero), New Dreams (v. Jerveaux), Newport (v. Glock’s Toto Jr.) en Network (v. Just Wimphof). De beoordeling is in handen van Veronique Roerink en dressuurpaardenhandelaar en -commissionair Matty Marissink.

Vijfjarigen

De vijfjarigen worden beoordeeld door Marian Dorresteijn en Marie-Louise Moerings. In deze rubriek zien we onder meer de KWPN-hengsten Bloomberg (v. Bon Coeur), My Blue Hors Santiano (v. Sezuan), Mowgli V.O.D. (v. Desperado), Mister Maserati (v. Glock’s Toto Jr.) en Mister Diamond (v. Sir Donnerhall). Ook de Gelderse hengst Mexpression (v. Expression) loopt mee. In deze leeftijdscategorie loopt een heel aantal hengsten mee in het kader van de hengstenselectie.

Dertig zesjarigen

De jurering van de zesjarigen ligt in handen van Gerdine Marée en Joyce van Rooijen-Heuitink. In totaal laten dertig zesjarigen hun verrichtingen zien. Onder hen de KWPN-hengst Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win), die met zijn amazone Jill Bogers nog maar net terug is van het EK voor junioren en daar de beste Nederlandse combinatie was. Verder zien we de voormalig KWPN Hengstenkeuringskampioen, Le Formidable (v. Bordeaux) en zijn eigenaresse Saskia Poel, en de Zonik-zoon Ladignac onder Renate van Uytert.

Bron: KWPN