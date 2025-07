Startlijsten halve finale Pavo Cup staan online

Aankomende donderdag is de halve finale van de Pavo Cup in Ermelo en dat is voor de fokkers ook dit jaar weer een mooie kans om de jonge hengsten tussen leeftijdsgenoten te beoordelen. Inmiddels zijn de startlijsten gepubliceerd.

Bij de vierjarigen zien we twaalf goedgekeurde KWPN-hengsten uit de R-jaargang voorbij komen. Onder meer Secret-zonen Sarai L en Secret USB en de Dynamic Dream-nakomelingen Royal Dynamic en Real Dream. Verder komen Roderico (v.Ibiza), Roebel (v.Romanov), Rome USB (v.Vaderland), Radetsky H (v.Lennox U.S.), Ritmo de la Noche (v.Ferguson), Ribery V.D.T. (v.Don Juan de Hus), Renzo (v.Kjento) en Ready to Venture (v.Jameson RS2) van start in Ermelo. Tegelijkertijd zullen veel ogen gericht zijn op VSN-kampioene McMary (v.McLaren), die in de voorselecties al de hoogste punten van het seizoen wist te behalen.

Startlijst vierjarigen

Volgende generatie

De Pavo Cup vormt ook de mogelijkheid om de Olympische Charlotte Fry alweer met de volgende generatie aan de gang te zien. Fry zit in het zadel van Pjethro (v.Kjento) en toont ook de KWPN-hengst Powerdale (v.Glamourdale). Verder komen de hengsten Powerbank (v.For Ferrero), Pitch Perfect (v.Le Formidable), Pride (v.Secret), Princedale (v.Glamourdale), Patheon (v.Hermès), Lamborghini U.S. (v. Lord Europe) en Power Dutch (v.Glock’s Toto Jr.) in de baan.

Startlijst vijfjarigen

Zesjarigen

Bij de zesjarigen komen vier KWPN-hengsten in de baan. Extreme U.S. (v.Escamillo) loopt met Renate van Uytert. O’Toto van de Wimphof (v.Glock’s Toto Jr.) is er met Diederik van Silfhout. Yessin Rahmouni presenteert One Two Three (v.Vivaldi) en Kim Alting is er met Ozzy TN (v.Ibiza).

Startlijst zesjarigen

Van woensdag 30 juli tot en met zaterdag 2 augustus vinden de KWPN Kampioenschappen plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Tijdens deze dagen komen sport en fokkerij samen in een gevarieerd programma, met onder meer de Van Santvoort Makelaars Cup, de Pavo Cup en de Fokkerijdag met de Nationale Merrie- en Veulenkeuring. De Nationale Tuigpaardendag is op zaterdag 9 augustus in Lunteren

