Terugblik: Pavo Cup winnaars 2008 t/m 2010

Over een maand starten de voorselecties voor de Pavo Cup. Voor aanvang van de Pavo Cup 2019 kijkt Horses.nl terug naar de oud-winnaars van deze jonge paardencompetitie. Hoe gaat met de winnaars van de Pavo Cup van 2008 tot en met 2010 en hebben zij allemaal de Grand Prix behaald?

In 2008 werd de Pavo Cup bij de vierjarigen gewonnen door Zuidenwind met John Thijssen in het zadel. De door Huub van Helvoirt gefokte OO Seven-zoon werd in de Pavo Cup-finale beoordeelt door de rijdende juryleden Laurens van Lieren en Emile Faurie. Ruim een half jaar na deze Pavo Cup overwinning werd de bij het KWPN-goedgekeurde hengst verkocht naar Zweden en werd daarna al snel goedgekeurd bij het SWB. In Zweden loopt de hengst op het allerhoogste niveau onder Rose Mathisen. Zo won het duo met het Zweedse team brons op het EK Göteborg in 2017. Tot augustus 2018 was de hengst nog voor één derde in eigendom van de VDL Stud, maar is nu in volledig eigendom van Gränsbo Stuteri, het bedrijf van Mathisen en haar partner Per Runesson.

Tweede werd Zambuka onder Jennifer Sekrève. De bij het KWPN-goedgekeurde hengst maakt nu furore in China. Miranda Rongen werd derde met Zico (v. Riant) na de WK selectie in 2010 bleef het stil rond de ruin.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen won de KWPN-hengst Wynton onder Madeleine Witte. Vanaf jongs af aan was het fokproduct van de familie Jansen uit Joppe succesvol onder deze amazone. Het duo werd als hoogtepunt achtste in de Wereldbekerwedstrijd op CDI ’s Hertogenbosch met 76,420%. Vorig jaar werd de Jazz-zoon als dekhengst verkocht naar Canada.

Ook de nummer twee Westpoint heeft inmiddels zijn geboorteland verlaten. Onder Emmelie Scholtens werd hij tweede in de Pavo Cup in 2008 en een jaar later werd het duo Wereldkampioen op het WK voor jonge dressuurpaarden. Daarna werd de hengst verkocht aan Stoeterij Broere en liep de hengst succesvol naar de Grand Prix onder Kirsten Beckers. In 2016 nam Emmelie Scholtens weer de teugels over van de Jazz-zoon. Een later ging de hengst naar Helgstrand voor de verkoop en sinds januari 2018 zet de geruinde Westpoint zijn carrière voort onder de Italiaanse amazone Sara Perrucci.

Derde werd de tweede bezichtigingshengst Williams (v. Paddox) met Katie Roubicheaux.

2009

In 2009 werden de Pavo Cup-paarden beoordeeld door Grand Prix-ruiters Sander Marijnissen en de Belgische Stefan van Ingelgem. Zij verkozen uiteindelijk TC Athene (v. United) als winnaar. Destijds liep de ruin onder Jessica Buying. Later liep het fokproduct van J.B.J.M. Streppel uit Wilp mee in de finale op het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Verden onder Gerdine Maree. Daarna kampte de ruin twee jaar met blessureleed. In 2014 maakte TC Athene zijn rentree in de ZZ-Zwaar met Maree. Een jaar later nam Jeanine Nieuwenhuis de teugels over en groeide met TC Athene tot één van de succesvolste combinaties bij de U25.

Achter de United-zoon volgde Broere Argentino (v. Jazz) met Kirsten Brouwer. De ruin loopt momenteel Grand Prix onder Rob van Puijenbroek. Een derde plaats was voor Angusch (v. Special D) met Diederik van Silfhout. De ruin liep succesvol Young Riders met Fabiënne Heikens. In 2016 werd de Angusch ingeslapen na een koliekaanval.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen won Zhivago (v. Krack C) onder Theo Hanzon. De hengst liep succesvol in de Hengstencompetities en werd daarna uitgebracht in de Lichte Tour. Door de fokkers werd hengst minder gebruikt. Eind 2018 werd de hengst net als Wynton verkocht naar Canada voor de fokkerij.

Een tweede plek was voor de merrie So What (v. Sandro Hit) met Margreet Prosman. De merrie behaalde ook 91,5 punten in de IBOP. Haar dochter In the Mood (v. Desperado) behaalde eind 2017 80,5 punten in de IBOP van Barsingerhorn. Derde werd de KWPN-hengst Ziësto onder Gerdine Maree. Begin 2017 maakte de hengst zijn Grand Prix-debuut onder Hans Peter Minderhoud. Daarna bleef het stil rond de hengst.

2010

In 2010 won Borencio de Pavo Cup onder Emmelie Scholtens. Ook als vijfjarige won de Florencio-zoon deze jonge paardenwedstrijd. De zegereeks werd doorgezet als zesjarige. Op het WK in Verden won Borencio en Scholtens de zilveren medaille. Borencio werd daarna verkocht naar Young Rider Alexandra Andresen.

Ook de tweede plaats was voor Scholtens, maar ditmaal in het zadel van Bretton Woods. De hengst werd verkocht naar Mathias Alexander Rath en liep onder hem Internationaal Lichte Tour. Inmiddels is het al een tijdje stil rond de Johnson-zoon. Derde werd Bordeaux (v. United) met Theo Hanzon in het zadel. De hengst werd eerder al kampioen van de hengstenkeuring en verrichtingskampioen. De hengst liep International Zware Tour onder Eva Möller en Isabel Freese. Eind 2018 is de hengst terug gekomen op Nederlandse bodem.

Vijfjarigen

Net als Scholtens beleefde Hanzon in 2010 ook een succesvol jaar. Hij won bij de vijfjarigen met Amazing Star. Na een succesvolle hengstencompetitie. In 2012 werd de hengst verkocht naar Japan. Waar hij Lichte Tour loopt onder Takayoshi Makino.

Emmelie Scholtens werd tweede met Apache (v. UB40). De verdere carrière van dit duo heeft weinig uitleg meer nodig. Met als kroon op hun carrière deelname aan de Wereldruiterspelen in Tryon en een achtste plaats in de Wereldbekerfinale in Göteborg.

Een derde positie was voor de tweede bezichtigingshengst Avanti (v. United) met Laurens van Lieren in het zadel. Na een succesvolle carrière bij de jeugd onder Anne Meulendijks klopt de ruin nu met de amazone aan bij de top van de Senioren. Het duo zit in het Olympisch kader samen met leeftijdsgenoot Apache.

Bron: Horses.nl