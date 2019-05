Terugblik: Pavo Cup winnaars 2011 t/m 2013

Over een maand starten de voorselecties voor de Pavo Cup. Voor aanvang van de Pavo Cup 2019 kijkt Horses.nl terug naar de oud-winnaars van deze jonge paardencompetitie. Eerder keken we al terug naar de Pavo Cup winnaars van 2008 tot en met 2010, die bijna allemaal de Grand Prix hebben bereikt. Hoe gaat met de winnaars van de Pavo Cup van 2011 tot en met 2013?

Emmelie Scholtens deed in 2010 al goede zaken met drie top drie klasseringen, maar wist deze prestatie te overtreffen in 2014. Zij werd bij de vierjarigen zowel eerste, tweede als derde en won bij de vijfjarigen.

Bij de vierjarigen won Scholtens met de KWPN-hengst Charmeur. De hengst werd derde in de kampioensring en daarna verkozen tot verrichtingstopper. In de Pavo Cup deed de Florencio-zoon goede zaken. Hij won zowel in 2011 bij de vierjarigen als bij vijfjarigen in 2012. De hengst loopt onder Madeleine Witte-Vrees internationaal Grand Prix.

Nummer twee werd Scholtens met de Vivaldi-nazaat Chinook. De hengst verwisselde net als Charmeur van ruiter. Onder Patrick van der Meer is de hengst opgenomen in het B-kader. Het duo werd afgelopen weekend tiende op het NK.

De hattrick van Scholtens werd compleet gemaakt met de KWPN-hengst Connaisseur. De nazaat van Con Amore werd in 2012 verkocht naar Canada. De hengst startte onder zijn eigenaresse Sara Pocock voor het laatst internationaal in Del Mar vorig jaar februari. Toen wonnen ze de kür op muziek met 72,725%.

Vijfjarigen

Net als in 2010 won Borencio de Pavo Cup onder Emmelie Scholtens , maar nu bij de vijfjarigen. De KWPN-hengst Bon Bravour werd onder Tom Franckx. De hengst liep succesvol mee in de hengstencompetitie en werd ook afgevaardigd naar het WK voor jonge dressuurpaarden. In 2014 verhuisde de hengst naar de stallen van Anky van Grunsven. Hij werd teruggetrokken uit de fokkerij om de sport de prioriteit te geven. Er werd lange tijd gespeculeerd over de hengst de opvolger werd van Salinero. In november 2011 pakte Van Grunsven de training na een blessure weer op met de hengst, maar sindsdien is het stil rondom de Painted Black-nazaat.

Boston Sth (v. Johnson) werd derde onder Hans Peter Minderhoud. De hengst liep onder Minderhoud ook mee op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Daarna doorliep de succesvol de jeugdrubrieken onder Denise Nekeman. Het duo is nu succesvol bij de senioren en maakte afgelopen winter hun Wereldbekerdebuut op Indoor Brabant.

2012

Ook in 2012 viel zowel de vier- als vijfjarigen ten prooi aan Emmelie Scholtens en één van haar talenten. Ditmaal won ze de vierjarigen met Desperado, de volle broer van Chinook waarmee ze een jaar eerder zilver won bij de vierjarigen. Scholtens vormt al sinds het prille begin een combinatie met het fokproduct van de familie Andeweg. Het duo maakt deel uit van het B-kader. Vorige week won het duo op CDI Compiègne de kür op muziek met een fantastische score van 81,585%.

Een tweede plek was er voor de KWPN-hengst Diëgo met Severo Jurado Lopez. Ook deze hengst heeft inmiddels de hoogste klasse bereikt met Anne van Olst. Onlangs nam Franka Loos de teugels over van de Negro-zoon. Zij behaalde 70,29% in de Intermediaire II.

De merrie Taxi Buuron Diva (v. Vivaldi) maakte de top drie compleet met Corina Verbocht. Sindsdien is het stil rondom de merrie.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen won opnieuw Emmelie Scholtens met Charmeur.

Nu was een tweede plaats voor Duval’s Capri Sonne JR. (v. Rhodium) met Dinja van Liere. Daarna werd de hengst ook goedgekeurd bij het KWPN. Na een succesvolle carrière onder Van Liere verwisselde de hengst in 2015 van eigenaar. Het duo startte inmiddels vier keer internationaal Grand Prix en behaalde scores tussen de 64,130% en de 69,370%.

Ook de derde positie was voor een KWPN-hengst. Deze prijs werd in ontvangst genomen door Decor Cachet L met Mirelle van Kemenade-Witlox. Ook rondom deze hengst is het al enige tijd stil.

2013

Na drie jaar overwinningen van Emmelie Scholtens bij de vierjarigen nam in 2013 Severo Jurado Lopez het stokje over. De Lord Leatherdale-zoon Everdale werd eerder al verrichtingskampioen. Onder Charlotte Fry liep de hengst na scores rond de 80% in de U25. Afgelopen weekend in Compiègne won het duo de kür op muziek in de Grand Prix met 76,075%.

Een tweede plaats was voor El Capone (v. UB 40) met Marieke van der Putten. In 2016 maakte de zwarte hengst zijn Lichte Tour-debuut onder Van der Putten, maar werd niet veel later verkocht aan Andreas Helgstrand. In 2017 volgde het nieuws dat El Capone was teruggekeerd naar Nederland, maar is nog niet weer in de ring verschenen.

Nog steeds een combinatie vormen Esperado’s Esteban (v. Florencio) en Petri Bax. In 2013 werd het duo derde in de Pavo Cup. Vorig weekend won het duo de Lichte Tour-rubriek in Beuningen.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen won Dancer onder Kirsten Brouwer. De Vivaldi-nazaat won een jaar later goud op het WK jonge dressuurpaarden. In 2015 nam Emmelie Scholtens de teugels over van de hengst, die hem succesvol in de Subtop-rubrieken startte. Dat zelfde jaar werd de hengst verkocht en loopt nu succesvol Young Riders onder Nadine Krause.

Ditmaal geen overwinning, maar een tweede positie voor Emmelie Scholtens en Desperado. Ook de derde positie was voor Scholtens, maar ditmaal met Dorado (v. Krack C). Na een succesvolle periode in de jonge paardenrubriek steeg de combinatie door naar de Lichte Tour. Eind 2016 nam Anna Zibrandtsen de teugels over. Sindsdien is het stil gebleven om de hengst.

