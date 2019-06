Terugblik: Pavo Cup winnaars 2014 t/m 2016

Deze maand starten de voorselecties voor de Pavo Cup. Voor aanvang van de Pavo Cup 2019 kijkt Horses.nl terug naar de oud-winnaars van deze jonge paardencompetitie. Eerder keken we al terug naar de Pavo Cup winnaars van 2008 tot en met 2010, die bijna allemaal de Grand Prix hebben bereikt en de Pavo Cup winnaars van 2011 tot en met 2013, die inmiddels ook hun sporen in de sport hebben verdiend.. Hoe gaat met de winnaars van de Pavo Cup van 2014 tot en met 2016?

Net als in 2012 was in 2014 de winnaar bij de vierjarigen een fokproduct van de familie Andeweg. Ditmaal ging de zege naar Fanita, de volle zus van Desperado en Chinook. Net als Desperado werd ook zij voorgesteld door Emmelie Scholtens. Inmiddels dient de merrie de fokkerij en gaf ze in 2017 en 2018 twee dochters van Governor.

Ook de tweede plaats was voor Emmelie Scholtens, maar dan met Fanita’s halfbroer Fenix. De ruin won daarna in 2015 de Pavo Cup bij de vijfjarigen en werd een jaar later de eerste Pavo Cup winnaar bij de zesjarigen. In 2017 selecteerde het duo zich voor de laatste selectie voor het WK voor jonge dressuurpaarden, maar besloot Emmelie de ruin terug te trekken. Zij vond de proef te hoog gegrepen voor de Vivaldi-nazaat. Daarna bleef het stil rondom Fenix.

Derde werd Fabregaz (v. Bordeaux) met Maria Brouwer.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen won Eye Catcher (v. Vivaldi) met Kirsten Brouwer. De hengst kende een succesvolle carrière en werd onlangs verkocht naar de Finse Emma Kanerva.

Net als in 2013 eindigde ook in 2014 El Capone (v. UB40) met Marieke van der Putten op de tweede plaats. Derde werd de te vroeg overleden Estoril (v. Zhivago) met Emmelie Scholtens.

2015

Bij de vierjarigen won Guadeloupe Beau in 2015 met Kim van der Velden. Een jaar later werd deze combinatie bij de vijfjarigen tweede. In dat zelfde jaar werd een bronzen medaille behaald op het WK voor jonge dressuurpaarden. Daarna bleef het stil omtrent de merrie. Enkele maanden geleden zocht Horses.nl uit hoe het nu gaat met de Bordeaux-dochter. Lees hier het verhaal.

Zij werd gevolgd door de imponerende Great Lady TC met Jeanine Nieuwenhuis in het zadel. De door Tim Coomans gefokte Great Lady TC bouwde een fraaie erelijst op. Zo liep de merrie naar een hoge IBOP-score, was ze finalist in de VSN Trofee, stond ze met Jeanine Nieuwenhuis zowel als vier-, vijf- en zesjarige op de podium van de Pavo Cup en schopte ze het twee jaar op rij tot de finale van het WK voor jonge dressuurpaarden. Haar voorlaatste optreden was een kleine twee jaar geleden in de Pavo Cup voor zesjarigen, die ze glansrijk won. Anderhalve maand geleden kwam de merrie terug de ring in en debuteerde met een score boven de 70% in de Prix st. Georges.

Derde werd Glamour (v. Charmeur) met Demy Kurstjens.

2016

In 2016 werd voor het eerst naast de vier- en de vijfjarigen ook voor het eerst de zesjarigen verreden. Bij de vierjarigen won Happyness E (v. Rousseau) met Lynne Maas. Een jaar later werd de Rousseau-nazaat zesde onder Laurens van Lieren. De afgelopen twee jaar is het stil rond Happyness.

Tweede werd de Jazz-nazaat Jamsession Taonga met Vai Bruntink gevolgd door Haley B (v. Bon Bravour) met Marlou de Ruyter.

Vijfjarigen

Guadeloupe Beau en Great Lady TC moesten in 2016 een plaatsje zakken ten opzichte van 2015. De merries moesten hun meerdere erkennen in Glock’s Toto jr. met Marieke van der Putten. De hengst was al succesvol in de hengstencompetitie. Op de KWPN Hengstenshow dit jaar liet Toto jr. zien samen met zijn halfbroers Governor (verrichtingskampioen najaar) en Total US hard op weg te zijn naar het hoogste niveau.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen eindigde achter Fenix en Emmelie Scholtens Patrick van der Meer met President’s First Apple. Het duo kende een succesvolle internationale carrière in de Lichte Tour. De vos werd eind vorig jaar verkocht naar Sarah Lockmann, die al succesvol met hem debuteerde.

Het Vivaldi-feestje werd door Fantastique met Lynne Maas compleet gemaakt. Ook dit duo is succesvol in de Internationale Lichte Tour. Op Outdoor Zeeland maakte het duo in april een hattrick.

Bron: Horses.nl