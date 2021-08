Toto jr levert Pavo-toppers: 86 voor Mac Toto USB, 85 voor Hexagons Georgeous Black Art

Naast de stamboekkeuring met graadverhoging en de veulenkeuring, vond er in Oud-Turnhout vandaag een Pavo Cup voorselectie plaats. Topscoorder van de dag was de vierjarige Glock’s Toto Jr-zoon Mac Toto USB, die onder Danielle Heijkoop naar 86 punten liep. Niet veel voor hem onder deed de (met megapunten bij het NRPS ingeschreven) Hexagon's Georgeous Black Art (eveneens van Toto jr). Op plaats drie nog een Toto jr van Stal Hexagon.

In totaal scoorden drie vierjarige paarden 80 punten of meer, waarvan Mac Toto USB (uit Turjazzila keur pref sport-dr v. Jazz, fokker G van de Laar uit Vorstenbosch) dus de hoogste score op naam schreef. “Dit is een heel stoer paard met veel voorkomen”, licht Marian Dorresteijn toe. “Echt een imponerende verschijning. Hij heeft veel bespiering en veel front. Ondanks wat rumoer rond de ring, bleef dit paard heel goed geconcentreerd op de amazone, hij deed onverstoorbaar zijn werk. Hij was heel constant in zijn manier van draven, met een mooi voorbeengebruik, veel souplesse en zelfhouding. Daarbij bleef hij mooi naar de hand toe lopen. Ook de galop was gedragen en gaf een bergop beeld met veel zelfhouding. De stap was goed in de takt en krachtig, maar in de proef had de amazone hem nog iets meer mogen laten vallen in de hals. Het was een hele fijne proef om naar te kijken, zeker ook vanwege zijn innerlijke kwaliteiten kreeg hij een 9 voor totaalindruk.” Mac Toto USB scoorde ook een 9 voor de draf en kwam uit op 86 punten.

Georgeous Black Art

Eén punt minder was er voor Hexagons Gorgeous Black Art (Toto Jr uit Beauty Vienna D stb v. Rubiquil, fokker Karin Visser uit Scheemda), voorgesteld door Benedek Pachl. “Dit is een paard met een heel mooi silhouet. Hij stond er goed aan en werd mooi open voorgesteld. Deze hengst valt op met een draf die veel takt en veer heeft, daarbij lijkt hij makkelijk te kunnen sluiten en neemt hij al eenvoudig gewicht op op het achterbeen. In het wijken ging hij groot opzij met behoud van takt en houding, daarnaast zaken we een goede verruiming zonder dat hij snelheid maakt. Dit zagen we ook in de galop, waar hij tevens goed verruimde en veel balans en gemak had. In de galop kan hij nog net iets meer bergop blijven. De stap is tactzuiver en resoluut, een heel compleet paard.”

Hexagons Gorgeous Black Art (Glock’s Toto jr x Rubiquil) met Benedek Pachl – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Nog een Toto jr van Hexagon

Ook de derde score boven de 80 punten was voor een nakomeling van Toto jr: Hexagons Miamanda (uit Ushimanda keur prest ibop-dr sport-dr v. Rubiquil, fokker Stal Hexagon uit Schore) werd tevens voorgesteld door Benedek Pachl. Deze merrie kreeg 82 punten. “Dit is een heel aansprekend paard dat in stap een hele goede viertakt heeft. Ze blijft mooi zuiver, ook als de teugels opgenomen worden. Ook deze merrie heeft een aansprekend silhouet. De draf heeft veel cadans en heel veel takt, opvallend was het wijken dat heel mooi werd voorgesteld. Het beeld was de gehele proef heel constant en gedragen. In galop heeft ze heel veel houding, veel balans en geen snelheid nodig. Het achterbeen draagt goed, maar voor nog hogere punten zou ze nog niets meer kunnen buigen in het achterbeen.”

Hexagon’s Miamanda (v. Toto jr) met Benedek Pachl – Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Geluk niet aan de zijde

Twee paarden hadden het geluk niet helemaal aan hun zijde, omdat er tijdens de proef van deze hengsten paarden in de buurt naar buiten gingen. Guinness (Glamourdale uit Jennifer ster voorl. keur PROK D-OC v. Johnson, fokker B.J. Broenink uit Reutum) onder de bronzen Charlotte Fry (net terug uit Tokio!) en My 7th Sunday (In Style uit G-Daula ster v. Cadans M, fokkers Joop en Renate van Uytert uit Heerewaarden) onder Gerrel Vink bleven mede dankzij wat spanning net onder de 80 punten. Ze scoorden 79 punten. “We hebben het programma even stilgelegd om deze paarden wat meer kans te geven”, licht Marian toe. “Guinness viel op met zijn elegantie, hoogbenigheid en mooie techniek in het draven. Daarbij was hij heel licht aan de hulpen. Dat zagen we ook in de galop, met heel veel lichtheid en gemak. Hij heeft een zeer mooie beentechniek en draf en galop. De stap had vandaag te veel spanning. Gerrel loste de spanning bij My 7th Sunday ook heel goed op, dit is een paard met drie goede basisgangen waarbij vooral de kracht en de afdruk opvalt. Het is een heel sterk gemaakt, stoer paard met veel front.”

Acht vijf- en zesjarigen boven 80

Na de vierjarige paarden, kwam een goede groep vijf- en zesjarige paarden de baan in voor de Pavo Cup voorselectie in België. Maar liefst acht van zetten een score boven de 80 punten neer.

Bart Bax en Johan Hamminga beoordeelden in België de rubrieken voor vijf- en zesjarige paarden. “Het was perfect geregeld: de bodems lagen er goed bij, het geluid was goed en deze voorselectie was voor het publiek heel toegankelijk”, licht Bart toe. “Aan de ene kant kon het publiek de Pavo Cup volgen, aan de andere kant was binnen de kooi. Over alle keuringsrubrieken en de Pavo Cup bij elkaar, hebben we toch wel tien paarden naar huis moeten sturen omdat de entingen niet in orde waren, dat was een aandachtspunt maar verder liep het heel goed.”

Hexagons Leon

De winnaar van de vijfjarige paarden was de Ferdinand-zoon Hexagons Leon (uit Beauty Vienna D stb v. Rubiquil, fokker Karin Visser), voorgesteld door Sergio Garcia Bermejo. “Dit paard stapte met heel goed lichaamsgebruik en goede ruimte. Hij draafde met veel afdruk en een goed achterbeen. Voor een hoger cijfer, zou hij nog net iets mooier kunnen zijn in de afloop van het voorbeen. Voor de galop kreeg hij net als voor de stap een 8,5. Hij galoppeerde met veel afdruk en bleef daarbij heel mooi gesloten.” In totaal kreeg deze ruin 82 punten.

Van Olst scoort

Drie paarden scoorden 81 punten, de eerste van hen is Lorava (Giovanni uit Cavinia-S elite sport-dr PROK v. Westpoint, fokker C. van Etten uit Zundert) onder het zadel van Janneke van Riet. “Hij stapte actief met een hele goede ruimte. In draf is dit misschien niet het meest opvallende paard, maar hij draaft wel heel functioneel. Hij zou daarin nog iets meer gedragen kunnen blijven. Dit paard galoppeerde in een goede drietakt met veel ruimte, daarbij schakelde hij makkelijk. Deze ruin viel op door de natuurlijke manier van voorstellen, waarbij hij heel mooi stil in de aanleuning bleef en goed naar de hand toe werd gereden.”

Ook Negro-zoon Lionell VE (uit Zwyrintha keur pref prest ibop-dr v. Tenerife VDL, fokker R. van Erp uit Oss) liep naar 81 punten. Deze voshengst werd voorgesteld door Charlotte Fry. “Dit paard gaf een heel mooi beeld, hij heeft een mooi front en een mooie hals. Hij stapte met veel actie en een goed lichaamsgebruik. In draf zagen we heel veel techniek, maar mocht hij af en toe iets meer gedragen zijn. Hij galoppeerde met veel afdruk, een goede ruimte en een goede sprong. Ook bij dit paard viel het harmonieuze beeld op.” Het derde paard met 81 punten was Lambornini B (Charmeur uit Hacific VDL sport-spr v. Inshallah de Muze, fokker H.W.M. van de Burg uit Bleiswijk) onder Jessica Nijpjes. “Dit paard stapte met goed lichaamsgebrui, maar zou voor een hoger punt nog iets mooier door mogen treden vanuit het achterbeen. Zowel in draf als galop viel op dat hij veel kracht en afdruk had, daarbij toonde hij een mooi gebruik van het voorbeen en goede ruimte.”

Lambornini B (Charmeur x Inschallah de Muze) met Jessica Nijpjes Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Zesjarige paarden: bronzen Charlotte Fry direct weer met jonge paarden in weer

Bij de zesjarige paarden gingen twee paarden met 84 punten aan kop. Governor-zoon Kashmire (Governor uit Saranka V elite pref PROK v. Ferro, fokkers Ad van de Tillaart uit Zijtaart en H.H.J.M. Rovers uit Zijtaart). Deze hengst werd gereden door Michelle Westerdijk. “Dit paard stapte actief met voldoende ruimte, maar zou daarin nog iets meer rust mogen hebben. Hij draafde met veel techniek en bleef de kwaliteit van de draf mooi behouding in de zijgangen. Galopperen deed hij met heel veel afdruk, daarbij sprong hij goed van de grond en kon hij makkelijk schakelen.”

Kashmire kreeg voor de galop een 9, net als Klaproos (Glamourdale uit Equ elite ibop-dr D-OC v. Ampère, fokker Christ Snepvangers uit Bergen op Zoom) die onder Charlotte Fry eveneens 84 punten scoorde. “Deze hengst stapte actief, maar zou daarin nog iets losser door het lichaam kunnen blijven. Hij draaft met veel techniek en een goed gebruik van het achterbeen. In galop zagen we veel afdruk en liet hij duidelijk zien al goed te kunnen verzamelen.”

Klaproos met Charlott Fry – Foto: Jacquelien van Tartwijk.

82 en 81 punten

Onder Kim Alting liep Kobalt Spring (Giovanni uit Gold Spring stb-ext PROK v. Charmeur, fokker E.H. Schoonhoven uit Schoonrewoerd) naar 82 punten. “Dit paard viel op omdat hij correct werd voorgesteld in een mooie aanleuning en heel gehoorzaam was in de oefeningen. Hij stapte met veel actie en een goed lichaamsgebruik. In draf was hij lichtvoetig en toonde hij veel souplesse. In galop zagen we een goede afdruk en een goede sprong, in de contragalop zou hij nog een fractie meer gesloten kunnen blijven.”

Chagall D&R-zoon Kensington (uit Saralisa elite pref prest PROK v. Don Primaire, fokker Landa Hartlief-Hasebos uit Altena en M. Hartlief uit Eelde) liep naar 81 punten. Deze vosruin werd gereden door Martine van Vliet. “Dit paard stapte met veel ruimte en een goede souplesse. Voor een hoger cijfer zou nog iets meer kunnen buigen in het achterbeen. Hij draafde mooi opwaarts met een goede techniek en viel op door de appuyementen in draf. Dit paard galoppeerde met veel kracht, veel afdruk en een goede sprong. In de eenvoudige wissels liet hij zien makkelijk tot verzamelen te komen.”

Bron: KWPN