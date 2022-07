Toto Jr-zoon Mac Toto USB draaft met 9,5 naar winst Pavo-selectie Oud-Turnhout

De vijfjarige dressuurpaarden mochten vandaag als eerste van start in de selectie van de Pavo Cup in Oud-Turnhout (België). Danielle Heijkoop stuurde Mac Toto USB (v. Glock’s Toto Jr.) naar de winnende score van 87 punten. Twee combinaties volgden met 84 punten: Kirsten Brouwer met haar zelfgefokte Magnum (v. Fürst Romancier) en Benedek Pachl met Hexagon´s Miamanda, eveneens een nazaat van Glock's Toto Jr.

Danielle Heijkoop liet met Mac Toto (2e bezichtiging v. Glock’s Toto Jr. uit Turjazzilla keur pref sport-dr v. Jazz, f: G. van der Laar) een mooie, constante cijferlijst noteren met als absolute uitschieter de 9,5 voor draf. Johan Hamminga en Bart Bax waren lovend over het talent van dit paard. “Met name in de draf toont hij heel veel zelfhouding, heel veel takt en afdruk. Een paard dat veel kracht heeft vanuit de achterhand en heel veel vermogen laat zien voor het sluitwerk. Dat laat hij in de overgangen al zien en vandaar dat wij dit hoge cijfer hebben gegeven.”

84 punten voor Magnum

Kirsten Brouwer mocht zich met haar zelfgefokte Magnum (v. Fürst Romancier uit Elona v.Apache) als ex aequo tweede opstellen. “Een paard met heel veel uitstraling, een mooie zelfhouding en een mooi front. Hij beweegt goed door het lichaam, met een goede kracht en afdruk. Kirsten stelde het paard heel netjes voor”, besluit Johan Hamminga die met Bart Bax de donkerbruine een totaal van 84 punten gaf.

9 voor draf Hexagon’s Miamanda

De onder Hongaarse vlag rijdende Benedek Pachl verdiende met Hexagon’s Miamanda (stb IBOP-dr v. Glock’s Toto Jr. uit Ushimanda keur prest IBOP-dr sport-dr v. Rubiquil, gefokt door Stal Hexagon) zoals gezegd eveneens 84 punten. “Deze merrie toont heel veel kracht en afdruk, veel techniek in de benen met veel buiging in de gewrichten. Een paard dat over veel macht beschikt. Beni reed hem heel mooi naar de hand toe en daardoor kon het paard het achterbeen goed gebruiken.”

Uitslag

Bron: KWPN