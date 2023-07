Valverde-dochter Nijntje naar 87 punten in Pavo Cup voorselectie vijfjarigen Delft, Monte Carlo wint bij zesjarigen

In Delft vond vandaag de eerste Pavo Cup voorselectie van het seizoen voor vijfjarige paarden plaats. Onder het zadel van Lotte van Engelen kreeg de merrie Nijntje (v. Valverde) negens voor zowel haar stap als haar draf. Met een puntentotaal van 87 won ze deze selectie. De rubriek voor zesjarige paarden werd gewonnen door de Ampère-zoon Monte Carlo.

De Pavo Cup selecties voor vijfjarige paarden worden dit jaar beoordeeld door Johan Hamminga en Bart Bax. Maar liefst vier vijfjarige paarden scoorden vandaag 80 punten of meer. Na afloop van de vijf selectiewedstrijden, zullen op basis van de behaalde scores 35 vijfjarigen mogen deelnemen aan de halve finale in Ermelo.

Goede bewegingstechniek

Nijntje (Valverde uit Cambada elite pref IBOP-dres D-OC van Polansky, fokker A.G. de Kok uit Nootdorp en C.E.W. van Engelen uit Nootdorp) scoorde naast twee 9’s louter het cijfer 8,5. “We hebben genoten van een paard met zo’n goede bewegingstechniek en veel buiging in de gewrichten”, aldus Johan. “De buiging vanuit het achterbeen vloeit heel mooi door naar voren. De stap heeft veel lichaamsgebruik, is zuiver in de viertakt, mooi los en het voorbeen wordt op de juiste manier weggezet. In draf heeft ze een mooi lichaamsgebruik, maar mag ze voor een 10 nog net iets meer rijzen in de voorhand. De galop heeft een goede beentechniek, daar zou ze voor een nog hoger cijfer iets meer bodem kunnen pakken.”

Opvallende No Nonsense D

Glamourdale-zoon No Nonsense D (uit Astrona ster van Olivi, fokker P. Damen uit Weelde-Station) liep onder Cynthia Eggenkamp naar 82 punten en een tweede plek. “Deze ruin is een opvallende verschijning die met veel techniek door de baan gaat. De stap is zuiver in de viertakt, maar mag nog net iets meer over de rug. De draf wordt voorgesteld met veel afdruk en veel buiging in de gewrichten. In galop zagen we een goede afdruk, goede sprong en een goed zweefmoment. In de overgangen valt nog wat winst te behalen, daarnaast moet dit paard de gehele proef met wat meer lengte in de hals worden voorgesteld.”

NMK-kampioene

Op de derde plek eindigde NMK-kampioene Niana V.O.D. (Desperado uit Zoriana elite pref prest IBOP-dres PROK van Jazz, fokker A.J. van Os uit Sprang-Capelle) met Tessa van Os. Deze aansprekende vosmerrie is een halfzus van de hengsten Kjento en Mowgli V.O.D. “Dit is een paard met een mooi silhouet, dat over het algemeen nog iets losgelatener mag blijven over de rug. Met name de uitgestrekte stap is heel ruim, in het sluiten heeft ze nog iets moeite om de zuiverheid van de takt te bewaren. In draf zagen we een goede afdruk, veel buiging in de gewrichten en een goede mechaniek. De galop heeft afdruk en buiging in de gewrichten, daarbij zou ze nog iets meer bodem mogen pakken.”

Mooi dressuurmodel

Ibiza-dochter Notre Dame KF (uit Buvonne K.H. elite pref sport-dres PROK van Ungaro, fokker F. Kroon uit Oostwoud) liep onder Trudy Logchem naar 80 punten, goed voor een vierde plek. “Deze merrie heeft een goed dressuurmodel met een mooie bovenlijn. Ze bleef mooi in de verbinding en werd netjes voorgesteld. In stap blijft ze opvallend zuiver in de viertakt, ook bij het opnemen van de teugels. De draf heeft een goede voorbeentechniek, daarbij zou ze nog net iets meer kracht vanuit het achterbeen mogen ontwikkelen. Galopperen doet ze met ruim voldoende buiging, daarin zou ze nog net iets royaler door kunnen springen.”

Zesjarige paarden

De rubriek voor zesjarige paarden werd gewonnen door de Ampère-zoon Monte Carlo (uit Zarina ster PROK van OO Seven, fokker M.W.R. Jurrius – de Vries uit Landhorst). Onder Jesper van Heijst kreeg de ruin 8’en voor zijn stap en galop. Zijn puntentotaal bedroeg 77.

Uitslag vijfjarigen

Uitslag zesjarigen

Bron: KWPN