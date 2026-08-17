Van Liere, Minderhoud en De Winne in jurykorps halve finale Pavo Cup

Volgende week barst in Ermelo de strijd om de Pavo Cup los. Op woensdag 26 augustus staat tijdens de KWPN Kampioenschappen de halve finale op het programma. Nederlandse subtopjuryleden bundelen daarbij hun krachten met internationale topsporters en nemen samen de beoordeling voor hun rekening. Vrijdag 28 augustus zullen de beste paarden per leeftijdscategorie zich presenteren in de finale.

KWPN Door

Dat Dinja van Liere een jong dressuurpaard kan opleiden als geen ander, heeft ze dit weekend wederom bewezen. Tijdens het WK in Aken eindigde ze met de pas negenjarige Mauro Turfhorst N.O.P. op een twaalfde plek in de kür op muziek. Voor deze hengst was de Pavo Cup onderdeel van zijn opleiding, in 2023 werden Dinja en Mauro Turfhorst derde in de finale. In 2017 won Dinja de Pavo Cup met de merrie Haute Couture en in totaal behaalde ze zeven keer een top drie-klassering. Dit jaar zal ze de beoordeling van de halve finale voor zesjarigen op zich nemen samen met Grand Prix-jurylid Sandy van Boxmeer, die zelf ook meerdere paarden opleidde tot het hoogste niveau.

Flore de Winne beoordeelt vijfjarige paarden

Voor de beoordeling van de halve finale voor vijfjarige paarden reist de Belgische amazone Flore de Winne af naar Ermelo. Flore beleefde met Flynn FRH een topjaar in 2024. Ze werden zesde op de Wereldbekerfinale en plaatsten zich voor de Olympische Spelen in Parijs. Daar behaalde het Belgische team een historische vijfde plaats, aangevoerd door Flore die zowel in de Grand Prix als de Special het beste Belgische resultaat neerzette. Flore verkocht haar toppaard, maar runt in het Belgische Geraadsbergen een stal waar ze samen met haar zus paarden opleidt tot het hoogste niveau. Afgelopen week pakte ze nog dubbel goud en zilver op de Belgische Kampioenschappen in Gesves. Voor de jurering van de vijfjarige paarden wordt ze bijgestaan door Grand Prix-jurylid Jenny Schreven.

Hans Peter Minderhoud jureert vierjarigen

Ook bij de vierjarige paarden zit met Hans Peter Minderhoud een grote naam uit de internationale dressuursport in het juryhokje. Hij reed maar liefst vier keer op de Olympische Spelen en driemaal op de Wereldruiterspelen. Maar Hans Peter is niet alleen succesvol op het hoogste niveau, ook het opleiden van jonge paarden is hem meer dan toevertrouwd. Hij won in 2023 het WK Jonge Dressuurpaarden met My Toto en schreef de Pavo Cup zes keer op naam, daarmee is hij een van de meest succesvolle ruiters in de Pavo Cup allertijden. Voor de beoordeling van de halve finale slaat hij de handen ineen met Lichte Tour-jury Esther Scholte Albers.

Bron: KWPN