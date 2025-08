Van streep door WK naar zege in de halve finale van de Pavo Cup: Perfect Ritme en Kim Noordijk

Perfect Ritme kwam vanmiddag als eerste in de ring voor de halve finale van de Pavo Cup voor vijfjarigen tijdens de KWPN Kampioenschappen. Met 9’s voor zijn galop en harmonie, liep de Lord Europe-zoon naar 86,0 punten. Daarmee gaf de ruin onder Kim Noordijk de overwinning niet meer uit handen.

Veertig vijfjarige paarden maakten vandaag hun opwachting in de halve finale van de Pavo Cup, beoordeeld door de olympische ruiters Hans Peter Minderhoud en Yessin Rahmouni. “We hebben fijn samen kunnen jureren”, aldus Hans Peter. “Uiteindelijk hebben we een mooie kopgroep kunnen vormen met kwaliteitsvolle paarden.”

Perfect Ritme

Eén van de paarden die het WK in Verden volgende week misloopt vanwege de jeugdruiter op zijn rug, verdiende in de halve finale van de Pavo Cup vandaag alvast een mooie troostprijs.

Perfect Ritme (Lord Europe uit D.Ritme elite pref prest sport-dres PROK van Negro, fokker A.G. Op ’t Hoog uit Moergestel) plaatste zich via de WK-selecties voor de halve finale van de Pavo Cup. “Dit paard overtuigde ons vandaag het meest. De stap zou nog wat meer ruimte kunnen tonen, maar de draf en galop waren echt heel goed. Daarbij viel vooral het totaalbeeld positief op. Dit paard was mooi bergop en fijn in de aanleuning.”

Compleet sportpaard

Met een klein verschil eindigde For Romance-zoon Fiji (uit Happy-Times ZB ster van Charmeur, fokker Stal Zwaansbroek BV uit Noordwijk) op de tweede plek. Hij liep onder Kim Alting naar 85,8 punten. “Ook dit paard liep een heel makkelijke, goede proef met een mooie aanleuning. Dit paard kan erg goed stappen en liet een heel fijn beeld zien. Het is een compleet sportpaard dat mooi voorgesteld werd.”

Fiji werd in de halve finale van de Pavo Cup ook doorverwezen naar de tweede bezichtiging:

Power Dutch beste KWPN-hengst

KWPN-hengst Hexagon’s Power Dutch (Glock’s Toto Jr uit Miss Dutch Utopia elite sport-dres IBOP-dres D-OC van Double Dutch, fokker Stal Hexagon uit Schore) maakte de top drie compleet. De schimmelhengst scoorde onder Thamar Zweistra 84,8 punten. “Deze hengst beschikt over drie heel goede basisgangen met de stap als hoogtepunt. Thamar moest nog iets meer bijsturen in de proef dan de nummers één en twee, wat je terugzag in de aanleuning. Het mocht dus nog iets vanzelfsprekender, maar dit paard is wel echt een powerhouse.”

Pjethro en Phaff

Charlotte Fry stelde Pjethro (Kjento uit Jaomie elite IBOP-dres D-OC van Desperado, fokker A.J. Beerens uit De Moer) voor in deze halve finale. Met een constante cijferlijst liep deze KWPN-hengst naar 84,2 punten en een vierde plaats. Indian Rock-zoon Phaff (Indian Rock uit Ghanaica elite IBOP-dres D-OC van Charmeur, fokker C.W. van Baalen uit Gellicum) werd vijfde met 83,8 punten. Hij imponeerde onder Emmelie Scholtens met een 9 voor de galop. De beste twintig vijfjarige paarden worden zaterdag terug verwacht in de finale.

Van Uytert hengsten Patheon en Lamborghini

Net buiten de top-5 eindigden twee Van Uytert-hengsten: Patheon (Hermès x San Remo) werd met Alvaro Rodriuez Siscar zesde met 82,6 punten en Lamborghini US (Lord Europe x Sir Donnerhall) met Renate van Uytert-Van Vliet zevende met 82 punten.

Twee KWPN-hengsten kwamen op 80 punten: Powerdale (v. Glamourdale) met Charlotte Fry en Powerbank (v. For Ferrero) met Lina Uzunhasan. Zij werden respectievelijk 12e en 13e.

Bron: KWPN / bewerkt door Horses