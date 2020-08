Video: Madeleine Witte en Franka Loos geven Pavo Cup-instructie

Binnenkort beginnen de Pavo Cup-selecties en om te laten zien hoe daarnaartoe getraind wordt, ging KWPN.tv ging op bezoek bij Madeleine Witte-Vrees en stalamazone Franka Loos. Witte, zelf Pavo Cup-kampioene met Patser (v. Jazz) en Wynton (v. Jazz), geeft praktische tips terwijl Loos laat zien hoe ze de hengst Las Vegas (v. Ferdeaux) traint.

Bekijk hier de volledige video

Voorselecties

5 september België, Turnhout

5 september Zuid-Holland, Delft

12 september Gelderland, Ermelo

17 september Utrecht, Houten

19 september Groningen, Tolbert

19 september Noord-Holland, Wormerveer

25 september Noord-Brabant, Berlicum

26 september Drenthe, Exloo

Finales

De halve finale en finale van de vierjarigen worden verreden op vrijdag 16 oktober en op zaterdag 17 oktober zijn de vijf- en zesjarigen aan de beurt in Ermelo. Hierbij is publiek welkom, maar wegens de huidige coronamaatregelen resulteert dit in een beperkt aantal. Dit is onder voorbehoud.

Bron: KWPN