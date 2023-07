Volle broer en zus overtuigen in Pavo Cup Tolbert

Op de Pavo Cup voorselectie in Tolbert liep de Pavo Cup-reservekampioene van vorig jaar, Nanny Mc Phee (Vitalis x Sorento) met 90 punten overtuigend naar de overwinning bij de vijfjarigen. Haar volle broer Ome Herman liep naar de eerste plaats bij de vierjarigen, ex aequo met Oletaire (Ebony x Westpoint). Bij de zesjarigen kreeg winnares Myeline (Dream Boy x Don Schufro) 89 punten.

Nanny Mc Phee, gefokt door Stal Ribbels, kreeg over Judith Ribbels een 9,5 voor de draf en galop. Met ook nog eennegen voor de totaalindruk kwam de merrie op 90 punten uit. “Deze merrie heeft een heel mooi, hoogbenig model en beweegt met veel expressie”, is Johan enthousiast. “De stap is goed door het lichaam en blijft heel mooi in de viertakt. Voor een nog hoger punt zou ze nog wat meer kunnen schreiden. De draf heeft zeer veel expressie, lichtvoetigheid, voorbeengebruik en takt. Daarbij blijft ze heel mooi gedragen. De galop heeft eveneens zeer veel afdruk. In de verruimingen blijft ze heel mooi opwaarts en heeft ze eigenlijk geen snelheid nodig om te verruimen.”

Novian naar 83 punten

Met een negen voor de draf en 83 punten werd Novian (Apache x Dancing Hit, fokker T. Tolner) onder Wendy Kuiken tweede. “Deze hengst heeft heel veel techniek in de benen en veel mogelijkheden voor de toekomst. Hij mag nog wat losgelatener blijven in de bovenlijn in de stap. In draf kan hij gemakkelijk schakelen, daarin heeft hij heel veel balans. De galop is mooi in de drietakt met eveneens veel balans.”

Halfzus Après Minuit

Eén punt minder was er voor Nybrona (Incognito x Amsterdam) van fokker Kim Jongsma-Jacobi. De halfzus van haar Grand Prix-paard Après Minuit werd voorgesteld door Floor Schevers. “Dit is een sterk paard dat in de stap een hele zuivere viertakt vertoonde met een goede ruimte en activiteit. De draf heeft een mooie voorbeentechniek. Het voorbeen maakt veel ruimte vanuit de schouder en wordt vanuit de knie goed weggezet. Daarbij maakt ze een goede houding. In galop zou ze nog net wat mooier door kunnen springen.”

Vierjarigen: twee winnaars

Voor Nanny Mc Phee’s volle broer Ome Herman en Oletaire konden de juryleden 86 punten kwijt. Over de door Judith Ribbels voorgestelde Ome Herman vertelt Johan Hamminga: “Dit paard is een hele elegante verschijning, met heel veel lossigheid en lichaamsgebruik. De stap is zuiver in de viertakt en goed door het lichaam, maar zou van achteruit nog een fractie resoluter door kunnen treden. In draf viel hij op met lichtvoetigheid, een hele goede takt en een expressief voorbeengebruik. Na de overgangen was de draf direct mooi opwaarts, mooi in balans en goed gedragen vanuit het achterbeen. In galop zagen we wederom heel veel expressie in de voorhand en zou hij vanuit het achterbeen nog een fractie meer buiging kunnen laten zien.”

Aansprekend beeld

Oletaire, gefokt door C.J. Hoedemaker-Bos en gereden door Vai Bruntink, kreeg exact dezelfde puntenlijst als Ome Herman: een negen voor de draf en verder louter 8,5-en. “Dit is een heel aansprekend beeld, we hebben genoten van deze proef. Wat vooral opvalt is de manier waarop deze merrie met de schoft naar boven beweegt en mooi naar de hand toe blijft lopen. De stap is zuiver in de viertakt en goed over de rug. Voor een nog hoger cijfer, mag ze nog iets meer de neus naar voren brengen en losgelatener zijn over de rug. De draf is heel lichtvoetig met veel afdruk en een mooie voorbeentechniek. Vooral de overgangen zijn mooi opwaarts. In galop zagen we heel veel mechaniek en is ze goed met de schoft naar boven. Voor een 9 mag ze nog iets meer rek naar voren ontwikkelen.”

Dubbel succes voor Bruntink

Bruntink stelde ook de goed geteste Olympia W (Ebony x Zatchmo, fokker B.J.M. Wezenberg) voor. Ze werd derde met 84 punten. “Deze merrie heeft een heel mooi lichaam. Ze is naar boven gebouwd met een goed front. Ze beschikt over een opvallend goede stap, zuiver in de viertakt met een goed lichaamsgebruik. De draf heeft een mooi voorbeengebruik en goede schoudervrijheid, maar zou van achteruit nog een fractie meer aan kunnen treden. De galop is goed in de drietakt en balans, daarin kan ze al heel gemakkelijk terugkomen.”

Dream Boy-dochter beste zesjarige

De rubriek voor zesjarigen werd gewonnen door Myeline, gefokt door B. Roerink en voorgesteld door Veronique Roerink. De merrie is een halfzus van de Grand Prix-paarden Elvive, Flanell en Glen Moray. “Deze merrie liet een hele mooie verrichting zien die in het geheel opvalt door veel rust en ontspanning in de aanspanning. Daarbij werd ze mooi voorgesteld, zo willen we het graag zien. Dit is een merrie met heel veel vermogen om te sluiten en te dragen vanuit de achterhand. De stap is zuiver in de viertakt met een heel goed lichaamsgebruik, soms moest ze bij het opnemen nog een klein beetje zoeken. De draf heeft heel veel afdruk, balans en techniek in de benen. Daarbij beschikt ze over een mooie afloop van het voorbeen. In galop zagen we heel veel vermogen tot sluiten en bleef ze mooi in balans en gedragen tijdens de oefeningen.”

Alle resultaten.

Bron: KWPN