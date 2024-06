Voorselectie Pavo Cup: Best Secret bovenaan bij vijfjarigen

Na de vierjarigen werd vanmiddag in Houten de Pavo Cup voorselectie voor vijfjarige dressuurpaarden verreden. Met een hele constante cijferlijst liep de Oldenburger ruin Best Secret (Bonds x Sandro Hit) onder Svenja Grimm naar 84 punten, wat hem de overwinning opleverde in deze selectie.

De Chileense amazone Svenja Grimm verdiende drie jaar geleden bekendheid in Nederland toen ze met haar merrie Kadiene (v. Zhivago) de Pavo Cup-finale won. Dit jaar is ze wederom naar Nederland gekomen voor het zomerseizoen en heeft ze opnieuw een aantal ijzers in het vuur voor de Pavo Cup. Een van deze paarden is de Bonds-zoon Best Secret (uit Pik Sandrina van Sandro Hit). Hij kreeg vandaag naast een 8 voor de stap, louter het cijfer 8,5 en won daarmee de voorselectie in Houten.

Best Secret

“Dit is een heel aansprekend paard”, begint Marian Dorresteijn, die samen met Floor Dröge deze voorselectie beoordeelde. “Met name in draf heeft hij een heel mooi ritme, hij swingt met een mooie takt en regelmaat door de baan. Daarbij blijft de aanleuning ook steeds heel goed naar de hand toe en blijft hij gedragen. Datzelfde beeld zagen we in de galop. Deze is actief met een goede buiging in de gewrichten en een gedragen beeld. De stap heeft een goede overstap en ruim voldoende lichaamsgebruik.”

Ophira

Just Wimphof-dochter Ophira (uit Vanessa elite pref prest sport-dres PROK van Bollvorm’s Landtanzer, fokker Stables Lisman International uit Nijmegen) werd onder Pim Coenradi tweede in deze voorselectie. Deze NMK-merrie scoorde 80 punten met een 8,5 voor de harmonie als hoogtepunt. “Dit is een sympathiek paard dat heel correct werd voorgesteld. Ze bleef heel fijn naar de hand toe lopen. De draf wordt gekenmerkt door veel activiteit, een mooie beentechniek en constantheid. Ze zou daarin nog iets meer met de schoft naar boven toe mogen bewegen. In galop heeft deze merrie een goede drietakt, is ze heel bewerkbaar en zou het beeld ook nog iets meer tot dragen kunnen komen. De stap is actief en resoluut met een goede viertakt.”

Uitslag

Bron: KWPN