Voorselectie Pavo Cup: Desperado-zoon Port-au-Prince naar topscore bij vierjarigen

In Houten werd vandaag de eerste Pavo Cup voorselectie van dit seizoen verreden. In de grote groep vierjarigen gaven de juryleden de hoogste punten aan Port-au-Prince (Desperado x De Niro). Onder Emmelie Scholtens liep de ruin naar de topscore van 91 punten.

Marian Dorresteijn en Hergen van Hall beoordeelden een groep van 31 vierjarige paarden in Houten, waarin zij een groot aantal 9’s uit konden delen. “Ik vond het een ontzettend leuke groep paarden die heel fijn te rijden waren”, vertelt Hergen van Hall enthousiast. “Het was best een spannende baan, maar de paarden lieten zich over het algemeen goed bewerken waardoor we ze ook goed konden beoordelen. We willen graag zien dat de paarden op een natuurlijke manier worden voorgesteld en gemiddeld genomen werd er vandaag erg fijn gereden. Er was een sterke kopgroep en we hebben veel talentvolle paarden gezien.”

Port-au-Prince

Desperado-zoon Port-au-Prince (uit Klivia elite IBOP-dres PROK D-OC van De Niro, fokker Stoeterij Turfhorst BV uit Wezep) behaalde onder Emmelie Scholtens vandaag 9’s voor de stap, draf, galop en harmonie. De complete ruin kreeg voor de totaalindruk zelfs een 9,5. “Dit is een royaal ontwikkeld paard dat opvalt in zijn compleetheid. Hij heeft al heel veel ontwikkeling voor een vierjarig paard en ging met veel vertrouwen door de baan. Dit paard heeft veel balans, lossigheid en natuurlijke draagkracht. Hij werd harmonieus voorgesteld en liet heel veel schakelvermogen zien in alle drie de gangen. De stap is heel groot, maar hij kan ook al makkelijk sluiten als Emmelie de teugels opneemt. In draf zagen we een heel mooi silhouet en in galop veel draagkracht.”

Perfect Ritme

Met 86 punten liep Perfect Ritme (Lord Europe uit D.Ritme elite pref prest sport-dres PROK van Negro, fokker A.G. Op ’t Hoog uit Moergestel) onder José van Haaren naar een tweede plek in deze voorselectie. Hij kreeg 9’s voor zijn draf, galop en de harmonie. “Dit is een heel elegant paard dat door José erg mooi werd voorgesteld en fijn open bleef in de aanleuning. Deze hengst draaft met heel veel lichaamsgebruik. In galop zagen we veel draagkracht, al was de rechtergalop al iets verder ontwikkeld dan de linkergalop. Vandaag liet hij nog wat punten liggen op de stap, waarin hij nog meer lichaamsgebruik mag laten zien om tot een nog hoger cijfer te komen.”

Power

Zandra Birkeland reed Kjento-zoon Power (uit Uzella elite pref PROK van Gribaldi, fokker P.G.H. van Loon uit Galder) naar de derde plek met 82 punten. “Dit paard was heel fijn en licht in de aanleuning. Hij werd door zijn amazone wederom heel goed voorgesteld. Hij heeft een royale voorhand met veel schoudervrijheid en een mooi voorbeengebruik. Dit ging vandaag met momenten nog wat ten koste van het lichaamsgebruik.”

Paso Doble Vz

Hetzelfde puntentotaal van 82 was er voor Robert-Jan de Visser met Paso Doble Vz (Glamourdale uit G-Star V.Z. elite pref IBOP-dres PROK van Tango, fokker A. Koenen uit Erp). “Dit is een heel imponerend paard met veel rasuitstraling. In draf bood dit paard al heel veel aan en zagen we veel schakelvermogen, lichaamsgebruik en houding. Dit zagen we ook in de galop, al overtuigde de rechtergalop nog wat meer dan de linkergalop. De stap is taktzuiver en verbeterde gedurende de proef, maar mocht vandaag wat lichaamsgebruik, ruimte en overtap tonen.”

NMK-merrie Puma TC

Robert-Jan de Visser eindigde ook op de vijfde plek met de NMK-merrie Puma TC (Liverpool TC uit Gina Ballerina ster van United, fokker T.J.M. Coomans uit Oud-Beijerland). Deze halfzus van de hengst Blue Hors Monte Carlo TC kreeg 81 punten. “Deze merrie is royaal ontwikkeld, een heel imponerend paard. Ze heeft een grote stap, een sympathieke uitstraling en heel veel lossigheid. De aanspanning mocht vandaag soms wat beter, waardoor ze nog wat resoluter zou kunnen doortreden in het achterbeen.”

Jovina en Paco Rabanne

Twee paarden scoorden exact 80 punten en eindigden daarmee op de zesde en zevende plek in deze voorselectie. De eerste van hen is Jovina van ’t Studutch (Jovian uit Fasinette van Fürst Romancier), een merrie uit de volle zus van For Romance I. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die door Femke de Laat zeer vakkundig werd voorgesteld met heel veel harmonie. De draf was erg lichtvoetig. In stap en galop mocht de merrie zich vandaag nog wat meer loslaten in het lichaam voor nog hogere cijfers.” Secret-zoon Paco Rabanne (uit Daphne van Decamerone, fokker R.E. Kulik uit Oude-Tonge) werd voorgesteld door Demy Kurstjens. “Dit paard heeft heel veel expressie. De stap is groot en mooi door het lichaam. De draf heeft veel expressie, maar mag nog wat meer balans en draagkracht ontwikkelen. In galop zagen we wel veel balans en een fijne cadans.”

Uitslag

Bron: KWPN