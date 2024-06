Voorselectie Pavo Cup: NMK-merrie Newveniz DS bovenaan bij zesjarigen

Van de elf zesjarigen in de Pavo Cup-voorselectie vandaag in Dronten, scoorden er vijf 80 punten of hoger. De groep werd aangevoerd door Newveniz DS (Glock's Toto Jr x Negro, fokkers D. Broekema en D. Staller uit Westbeemster). Deze NMK-merrie, een halfzus van de KWPN-hengst Network, liep onder Robbin Broekman naar 82 punten.

Over het algemeen is de groep zesjarigen in de Pavo Cup niet de grootste, maar deze jaargang lijkt wel over een grote en sterke kopgroep te beschikken. “We hebben in alle voorselecties al veel zesjarige paarden gezien met kwaliteit”, aldus Marian Dorresteijn, die deze rubriek vandaag samen met Floor Dröge beoordeelde. “Daarnaast zien we dat ze rijtechnisch al goed voor elkaar zijn.”

Newveniz DS

Dat geldt ook voor NMK-merrie Newveniz DS (Glock’s Toto Jr uit Keyveniz Texel sbt-ext pref D-OC van Negro, fokker D. Broekema en D. Staller uit Westbeemster). “Dit is een merrie met heel veel power. Ze heeft een goed gebruik van het achterbeen met veel buiging en afdruk. De draf heeft veel techniek, in de verruimingen zou ze nog iets meer zweefmoment op kunnen pakken. Deze merrie is echt een powerhouse in de galoppade, die beschikt over veel sprong en heel veel afdruk. Ze liet al vliegende wissels zien. Deze waren nog iets groen, maar we zagen wel dat ze daarin veel kwaliteit had. De wissels waren groot doorgesprongen en opwaarts. De stap viel op met kracht en heel veel ruimte. Deze merrie is heel energiek en als het totaalbeeld nog wat gelatener wordt, kan de score zeker nog omhoog.”

Nijntje

Onder Lotte van Engelen liep Valverde-dochter Nijntje (uit Cambada elite pref prest IBOP-dres D-OC van Polansky, fokker A.G. de Kok en C.E.W. van Engelen uit Nootdorp) naar 81 punten. Deze elitemerrie werd daarmee tweede. “Dit is een paard met veel houding dat echt met de schoft naar boven beweegt. Bij haar valt juist de rust in de beweging op. Ze maakt de passen heel mooi af. In stap zagen we een goede ruimte en goed lichaamsgebruik. In de appuyementen liet ze al een mooie techniek zien en rijtechnisch is deze merrie goed voor elkaar.”

Noble Romance

Drie paarden kregen 80 punten, maar op basis van de ex aequo-regeling werd Noble Romance (For Romance uit Elpacina Sollenburg elite IBOP-dres D-OC van Vivaldi, fokker Kim Vugts uit Boxtel) onder Cynthia Eggenkamp derde. “Dit is was een mooie, harmonieuze voorstelling. Dit paard staat licht aan de hulpen en gaf een heel fijn beeld. Het was een heel vanzelfsprekend beeld waarbij het paard mooi in de aanleuning bleef en vriendelijk werd gereden. De draf is actief met een mooie zelfhouding, dat zagen we ook in de galop. Voor hogere punten zou dit paard nog iets meer kracht kunnen ontwikkelen.”

Netina

Glamourdale-dochter Netina (Glamourdale uit Jetina van Dream Boy, fokker J.A.M. Hurkmans uit Boekel) liep onder Vai Bruntink naar de gedeelde vierde plek met louter 8’en. “Deze merrie heeft veel souplesse en veel activiteit in beweging. Ze mag nog wat ontwikkelen in de lengtebuiging linksom. Deze combinatie liet ook al vliegende wissels zien. Deze waren nog iets klein gesprongen, maar het liet wel zien dat de merrie een goede rijdbaarheid heeft. Deze merrie valt op met activiteit en vlijtigheid, voor nog hogere cijfers mag ze nog wat meer gedragen blijven.”

Nachtwacht in ’t Veld

Netina deelde de vierde plek met Incognito-zoon Nachtwacht in ’t Veld (uit Jewel VE elite sport-dres IBOP-dres PROK van Everdale, fokker H.H. en L.C.M. van de Bighelaar uit Velddriel). De hengst werd voorgesteld door Jeroen Hamelink, die ondanks zijn gebroken ribben toch in het zadel zat. “Vooral in draf maakt dit paard veel indruk. Hij heeft een voornaam silhouet, veel schwung, rust, takt en ruimte in het voorbeen. Daarbij liet hij al prachtige appuyementen zien. In galop toont hij een goede sprong, maar mag hij nog wat meer ruggebruik laten zien. De stap was ruim voldoende van ruimte en actief, maar zou nog wat resoluter kunnen zijn.”

Bron: KWPN