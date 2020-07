Voorselecties Pavo Cup in september

De selecties voor de Pavo Cup worden dit jaar gehouden in de maand september. Via deze selecties kunnen combinaties zich selecteren voor de (halve) finale van de Pavo Cup, die wordt verreden op 16 en 17 oktober. De finale wordt verreden in de vorm van één finaleronde. Eerder bracht het KWPN naar buiten dat het zou gaan om twee finalerondes.

De voorselecties voor de Pavo Cup vinden plaats in Bocholt (België, 5 september), Delft (5 september), Ermelo (12 september), Houten (17 september), Tolbert (19 september), Wormerveer (19 september), Berlicum (25 september) en Exloo (26 september).

Beschikbare startplaatsen

Net als in 2019, zijn er voor de Pavo Cup 50 startplaatsen voor de vierjarigen, 35 startplaatsen voor de vijfjarigen en 20 startplaatsen voor de zesjarigen beschikbaar. Paarden die in een voorselectie 80 punten of meer behalen, plaatsen zich direct voor de halve finale. De overige startplaatsen in de halve finale worden aangevuld op basis van het behaalde aantal punten in de voorselectie, uiteraard geldt hiervoor een ex aequo-regeling.

Halve finale en finale

De halve finale en finale worden verreden op vrijdag 16 oktober (vierjarigen) en zaterdag 17 oktober (vijf- en zesjarigen). De beste drie paarden van de halve finale worden door gastruiter Philipp Hess, in de finale gereden. Publiek is hierbij welkom maar wegens de huidige coronamaatregelen resulteert dit in een beperkt aantal.

Bron: KWPN