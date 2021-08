Zhivago-dochter Kadiene aan kop in halve finale Pavo Cup

De halve finale van de Pavo Cup trapte vanochtend af met de zesjarige paarden. Met een score van 88,6 punten werd de halve finale gewonnen door de merrie Kadiene, voorgesteld door Svenja Grimm.

Sven Rothenberger beoordeelde samen met Coby van Baalen de halve finale. “We hebben hele goede paarden gezien, maar ik moet ook zeggen dat ze heel goed gereden werden”, begint Sven. “Ik had verwacht dat ze soms wat kort in de hals zouden zijn, maar dat was helemaal niet het geval. De paarden werden in een heel mooi frame voorgesteld en werden super gereden.”

Kadiene

De merrie Kadiene (v. Zhivago uit Glamour Girl ster PROK van Belissimo M, fokker De Radstake B.V. uit Varsseveld) viel op door het harmonieuze beeld. “Ik was onder de indruk van haar lichtvoetige draf, maar we werden positief verrast toen de merrie ging stappen. Ze liet direct een hele goede overstap zien. In de galop bleef ze goed bergopwaarts. Ze is geen grote beweger, alle gangen waren heel goed en de harmonie excellent. Ze werd heel sympathiek voorgesteld met lichte hulpen.”

Koning

Kadiene bleef voor op drie KWPN-goedgekeurde hengsten, Governor-zoon Koning (uit Gucci Boa T elite IBOP-dres D-OC van Bretton Woods, fokker S. Duinstra uit Eastermar) werd tweede. Onder Emmelie Scholtens liep hij naar 87 punten. “In de draf was dit vandaag het beste paard, hij draaft heel indrukwekkend; altijd bergopwaarts en actief vanuit het achterbeen. Een paard dat eruit ziet alsof je hem graag rijdt. Hij liet ook een hele fijne galop zien. De stap is op dit moment zijn minste gang, maar werd goed gereden. Ik denk dat dit paard steeds beter tot zijn recht komt in de hogere klassen.”

Kaygo

Met 86,4 werd Hexagons Kaygo (Capri Sonne JR. uit Fila Manda elite sport-dres D-OC van Westpoint, fokker Stal Hexagon uit Schore) onder Thamar Zweistra derde. “Dit paard heeft in draf veel natuurlijke aanleg om te verzamelen, met veel cadans. Hij zou voor deze jonge paardenproeven nog iets actiever kunnen blijven, maar dit is zijn natuurlijke manier van draven. De stap was goed en in galop kon hij nog iets meer het gewicht opnemen op de achterhand om hoger te eindigen.”

Kyton

Ferguson-zoon Kyton (uit Wilbria keur pref IBOP-dres van Ferro, fokker W.J.J. Goesten uit Berkel Enschot) liep onder Bart Veeze naar 86 punten. “Dit paard heeft een hele goede, indrukwekkende galop, dat is zijn beste gang. Hij werd heel goed voorgesteld. De stap is goed, in draf zou je wensen dat zijn voorbeen net een fractie langer is. Ik ben dan wel kritisch op een heel hoog niveau.”

Kuvasz RS2

Onder Marieke van der Putten liep Kuvasz RS2 (v. Glamourdale uit Dyor de Hus elite pref IBOP-dres PROK van De Niro, fokker Dekstation de Havikerwaard uit De Steeg) naar de vijfde plek met 85 punten. “Dit paard werd goed gereden en maakte de wissels heel mooi. Het is een heel mooi paard met een mooi frame. Vandaag kon hij soms nog een fractie actiever blijven vanuit het achterbeen.”

Finale

De twaalf hoogstgeplaatste zesjarige paarden hebben zich gekwalificeerd voor de Pavo Cup finale aanstaande zondag, die begint om 14.25 uur. Eerder op de dag zullen de twintig hoogstgeplaatste vier- en vijfjarige paarden aan de start verschijnen.

Bron: KWPN