Regerend Europees kampioen Ierland met sterk team naar Rotterdam

Bondscoach Rodrigo Pessoa heeft het Ierse springteam bekend gemaakt voor het EK in Rotterdam. Ierland is de regerend Europees kampioen. Het team won in Gothenburg in 2017 het team kampioenschap en zal deze titel met hand en tand gaan verdedigen in Rotterdam met een sterk team.

Naast dat er natuurlijk team en individuele medailles te verdienen zijn is het ook de voorlaatste mogelijkheid voor de teams om nog een ticket te bemachtigen voor de Olympische Spelen. Pessoa gelooft dat de Ieren een goed resultaat neer gaan zetten, maar verwacht wel een stevige strijd: “We zijn ons ervan bewust hoe belangrijk dit evenement is. Hier hebben we naartoe gewerkt. We hebben verzuimd ons te plaatsen voor Tokyo afgelopen jaar, dus dit is onze kans dit te wel te doen. We hebben respect voor de teams waar we tegen moeten strijden en we zullen zeer gefocust zijn onze kwalificatie en een team medaille te behalen.

Team Ierland

De vijf die Pessoa meeneemt naar Rotterdam op alfabetische volgorde zijn Darragh Kenny (Balou du Reventon), Peter Moloney (Chianti’s Champion), Cian O’Connor (PSG Final), Paul O’Shea (Skara Glen’s Machu Picchu) en Shane Sweetnam (Alejandro). Kenny verkeert op het moment in absolute topvorm met winst in de GCT Grand Prix van Chantilly, de 5* Grand Prix van Knokke en een tweede plaats in de GCT Grand Prix van Shanghai. Moloney start met Frank Schuttert’s oude toppaard Chianti’s Champion, waarmee de Ier deel was van het team dat tweede werd in de Nations Cup van Rome en nog maar vier keer met Moloney op 1.60m niveau gelopen heeft. O’Connor heeft net als in 2017 een plaats in het team dit jaar met PSG Final die de ruiter pas sinds februari dit jaar onder het zadel heeft. O’Connor was met dit paard ook deel van het team dat in Rome tweede werd. O’Shea en de KWPN’er Skara Glen’s Machu Picchu hielp Ierland naar de overwinning in de Nations Cup van Sopot. Ook won het duo dit jaar de 3* 1.60m GP van Lexington en werd tweede in de 5* 1.60m GP van Tryon. Het vijfde teamlid Sweetnam heeft de teugels van zijn Alejandro ook pas sinds februari van dit jaar in handen en waren net als O’Shea ook deel van het winnende team in Sopot.

20 tickets

In totaal zijn er 20 team-tickets voor Tokyo. Amerika, Zweden, Duitsland, Zwitserland, Nederland en Australië hebben de eerste zes vorig jaar op de Wereldruiterspelen in Tryon al binnengehaald. Grote landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Spanje, Italië en Ierland zullen daarom alles op alles moeten zetten op de Europese kampioenschappen om de drie te verdelen tickets te verdienen. De Nations Cup finale in Barcelona in oktober dit jaar zal de laatste kans zijn, waar één laatste plek te vergeven valt. Israël en Oekraïne hebben zich ook geplaatst, daar komen nog de drie beste teams van de Pan American Games bij en twee maal de twee beste teams van de Nations Cup groepen F en G (Afrika) en het gastland zelf doet automatisch mee.

