Rien van der Schaft maakt zijn EK team bekend

De Finse federatie heeft haar dressuur team bekend gemaakt dat het land gaat vertegenwoordigen op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam. Bondscoach Rien van der Schaft koos voor een mix van twee wat ervarene combinaties en twee minder ervaren combinaties. Er heeft zich geen springteam gekwalificeerd voor het EK, maar de in Nederland woonachtige Juulia Jyläs heeft zich geplaatst voor het individuele kampioenschap.

Team Finland bestaat uit Terhi Stegars (Thai Pee), Henri Ruoste (Rossetti), Mikaela Fabricius-Bjerre (Skovlunds Gamin G) en Mikaela Soratie (Dacor). Stegars en Thai Pee werden in de 4* van Leudelange twee maal derde in de Grand Prix en de Kür. Ruoste en Rossetti wonnen de 5* Grand Prix Special in Doha, en won zowel de Grand Prix als de Grand Prix Special van de 4* wedstrijd in Achleiten. Deze twee hebben het meest ervaring van de vier combinaties. Fabricius-Bjerre heeft met Skovlunds Gamin G vooral op 3* en 4* niveau gereden. Een derde plaats in de 3* Kür van Aalborg en een negende plaats in de Kür op de 4* in Aken staan op de palmares van de amazone. Soratie rijdt Dacor sinds een jaar en heeft voornamelijk op 2* en 3* niveau gepresteerd. Het duo won afgelopen weekend in Hickstead de Grand Prix Special op 3* niveau.

Springen

Bondscoach Ad van de Wetering heeft geen team kunnen selecteren voor het EK in Rotterdam, maar kan toch één Finse amazone op de kampioenschappen begeleiden. Juulia Jyläs plaatste zich voor de Europese kampioenschappen, en kan de KWPN erkende Finishing Touch Wareslage (v.Quival) of de merrie Courage T Z (v.Calvino Z) meenemen. De amazone schreef in mei van dit jaar de 3* 1.60m Grand Prix van het Deense Uggerhalne op haar naam en plaatste zich voor het EK door in de 5* 1.60m GP van Ascona met slechts vier strafpunten over de finish te komen.

Bron: Finse Federatie/Horses.nl