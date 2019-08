Ron Voskuilen nieuwe algemeen directeur CHIO Rotterdam

Ron Voskuilen wordt per 1 september 2019 de nieuwe algemeen directeur van het CHIO Rotterdam. Voskuilen was eerder algemeen directeur Stadsontwikkeling van Rotterdam en daarna tweeënhalf jaar interim-directeur van Rotterdam Partners. Daarmee heeft hij ruime ervaring met netwerken in het Rotterdamse bedrijfsleven en de overheid.

Voskuilen volgt vertrekkend interim-directeur Fred Rozendaal op, die op dit moment verantwoordelijk is voor de organisatie van drie Europese Kampioenschappen in Rotterdam van 19 t/m 25 augustus 2019: de Longines FEI European Championships Jumping, Dressage & Para Dressage.

‘Verheugd’

Voskuilen is een ervaren speler in het Rotterdamse. Hij is op dit moment partner en oprichter bij een Rotterdams adviesbedrijf. Hij zal dit combineren met zijn werk voor het CHIO Rotterdam. Belle de Bruin, bestuursvoorzitter: “Het bestuur is verheugd over de komst van Ron Voskuilen. Hij is zeer betrokken bij Rotterdam, heeft een breed netwerk in de stad en erbuiten en beschikt over veel ervaring in het leiding geven aan professionals. Wij zien ernaar uit om samen met hem te werken aan een volgend CHIO en met hem een strategie uit te zetten voor een volgende fase van het CHIO. Het bestuur is Fred Rozendaal zeer erkentelijk voor zijn leiding de afgelopen periode en voor het organiseren van drie Europese Kampioenschappen.”

‘Het is een eer’

Ron Voskuilen over zijn nieuwe functie: “Het CHIO Rotterdam is diepgeworteld in Rotterdam: als mondiaal topsportevent, als netwerkhoogtepunt en als maatschappelijk betrokken partij. Het is een eer dit te mogen aansturen en naar een volgende fase te begeleiden. Ik zie er enorm naar uit om met de medewerkers én alle partners in het Rotterdamse een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling.”

