SFN Zenith mogelijk niet van start op Jumping Amsterdam

"Op dit moment heb ik nog niet het gevoel met Zenith", vertelt Jeroen Dubbeldam in vanmorgen de Telegraaf. Morgen beslist de oud Olympisch en wereldkampioen of hij zijn gouden WK-paard zaterdagavond in de Grote Prijs van Amsterdam zal starten. De wereldbekerwedstrijd op zondag rijdt Dubbeldam in ieder geval met Roelofsen Horse Trucks Eldorado S (v. Diarado).

Met de nu vijftienjarige SFN Zenith (v. Rash R) werd Jeroen Dubbeldam wereldkampioen in Caen in 2014. Destijds was de combinatie bijna niet te verslaan en werd in 2015 Europees kampioen. Ook op de Olympische Spelen in Rio verliep alles nog naar wens met een zevende plaats. Daarna liepen de prestaties terug en kwam er ook geen teamplek voor het WK in Tryon.

‘Nog niet het gevoel’

In de Telegraaf zegt Dubbeldam: “Op dit moment heb ik nog niet het gevoel met Zenith. Dat kan nog maanden duren. Als het gevoel er dan nog niet is, is het zinloos om zo verder te gaan.”

Lees hier het bericht in de Telegraaf via Blendle.

Bron De Telegraaf