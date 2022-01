Shane Sweetnam galoppeert iedereen voorbij in 1,45m-speed class

Shane Sweetnam had in deze eerste week van het Winter Equestrian Festival in Wellington al twee keer een derde plaats gehaald, gisteren werd het zijn eerste zege. Op de negenjarige merrie Caraghs Quality Lady (v. Obos Quality 004) was de Ierse springruiter iedereen te snel af in de 1,45m speed class. "Ze is altijd competitief in de ring. Ze is een super springpaard, en ze wordt alleen maar beter," vertelt Sweetnam.

Er gingen 37 deelnemers over het door Anthony D’Ambrosio en Andy Christiansen Jr. gebouwde parcours, waarvan er 17 foutloos bleven. McLain Ward stuurde Bonnie M Z (v. Bentley vd Heffinck) als snelste rond in 63,52 seconden, maar een ongelukkige balk in de dubbelsprong bleek een kostbare zaak. Het was de snelle en foutloze ronde van Sweetnam met Caraghs Quality Lady in 66,67 seconden die de Ier de overwinning opleverde.

Natalie Dean tweede

Natalie Dean zette een nette tijd neer in 67.38 seconden met Nespresso Van’t Laekhof (v. Cicero Z), goed voor de tweede plaats. Op de derde plaats eindigde Hector Florentino in 67,62 seconden met de elfjarige Ier Meadow Vale Cruise (v. Creevagh Ferro).

Eigenaresse op school

Shane Sweetnam rijdt Caraghs Quality Lady voor eigenaresse en normale amazone de 21-jarige Anna Beth Athey, die deze week op school zit. Zij gaf de teugels over aan haar trainer, Sweetnam, om de merrie meer kilometers te laten maken in zwaardere klassen.

Opbouwen naar 3*-niveau

Sweetnam legde uit: “Ik doe de 1.50m-rubriek op zondag, en dan springt Anna Beth over twee weken in de twee-ster. We gaan er naar toe werken dat ze in de toekomst een drie-ster gaat springen.” Athey en Caraghs Quality Lady werden afgelopen zomer aan elkaar gekoppeld. In november werden ze zesde in de CSI2* Grand Prix in Monterrey, Mexico.

Bron Persbericht WEF