Signal Iduna Cup steekt kop in zand en blijft doorgaan

Terwijl in Duitsland in veel deelstaten scholen worden gesloten, in sommige steden zoals Stuttgart zelfs café's, bars, sportscholen en bioscopen worden gesloten, blijft de Signal Iduna Cup in Dortmund haar kop in het zand steken. Het concours vindt, weliswaar zonder bezoekers op de publieke tribune, nog steeds plaats en bij prijsuitreikingen wordt nog vrolijk handen geschud.

In de deelstaat Nord-Rhein Westfalen is nog geen verbod op bijeenkomsten onder de honderd personen, al hamerde de minister-president van de Duitse deelstaat wel op zoveel mogelijk sociale onthouding en deed daarbij een appèl aan de bevolking. Scholen en kinderdagverblijven zijn per maandag gesloten tot en met pasen, verzorgingstehuizen mogen niet meer worden bezocht, maar in Dortmund wordt er nog gereden. Op navraag van Horses.nl reageert het concours dat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en verwijst daarbij naar het sluiten van de publieke tribune.

Bron: Horses.nl