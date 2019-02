Smolders start met zevende plaats in Challenge Cup Wellington

Harrie Smolders is zijn pupil Jennifer Gates achterna gereisd naar het Winter Equestrian Festval in Wellington. Vorige week reed hij mee in de nationale rubrieken, deze week is het internationaal. In de openingsrubriek op woensdag werd Smolders vijftiende, gisteren werd het een zevende plaats in de Challange Cup op Une de l’Othain (v. Conterno Grande), het paard van Jennifer Gates.

Vanaf vorig jaar zomer is de elfjarige Franse merrie Une de l’Othain onder de hoede van Harrie Smolders. De schimmel kwam van Marie Etter Pellegrin die de dochter van Conterno Grande al tot op 1,60m-niveau had uitgebracht. Smolders startte de merrie met succes in onder meer Brussel en Stockholm. Jennifer Gates nam plaats in het zadel op het CSI2* in Lier. In december kocht Smolders’ pupil de Franse merrie.

Foutjes in barrage

In de Challenge Cup sprong Harrie Smolders een foutloos basis parcours en plaatste zich met zes andere combinaties voor de barrage. Smolders ging op Une de l’Othain als eerste van start en kreeg twee balken aan de benen wat hem de de zevende plek opleverde.

Nipte zege Ballard

De wedstrijd werd gewonnen door de Canadese amazone Erynn Ballard met haar WK-paard Darko’s Promise. Met de elfjarige Ier, die ze nog geen jaar onder het zadel heeft, bleef ze Eduardo Menezes met H5 Chaganus (v. Chacco-Blue) amper twee tiende voor. Het is pas het tweede concours dat Menezes met Chaganus rijdt. Het paard liep vorig jaar in Wellington zijn laatste wedstrijd onder Rodrigo Pessoa.

Gebroeders Porter

De gebroeders Porter namen de derde en vierde plaats voor hun rekening. Wilton werd vierde met Caletto Cabana (c. Cassini I) en Lucas was een tel langzamer op C Hunter (v. Cassini II).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht/Horses.nl